Materiales de prueba de Iwakum para la ley de prensa a la constitución

Yakarta, Viva -Construyendo el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia, Asociación Reportero Ley (iwakum) presente una solicitud de revisión judicial para Tribunal constitucional (MK) del Artículo 8 y la aclaración del Artículo 8 de la ley número 40 de 1999 sobre Perse.

Leer también: MK rechaza la demanda del estado para fijar la educación a las conferencias



Esta solicitud se presentó a través del equipo legal de Iwakum que consiste en Viktor Santoso Tandiasa, Nikita Johanie, Raihan Nugroho, Agustine Pentrantoni Penau y Didi Supandi.

El coordinador del equipo de asesoramiento legal de Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, evaluó que el artículo 8 de la ley de prensa no proporcionaba certeza legal a los periodistas.

Leer también: El juez Arief Hidayat se retirará 2026, el Tribunal Constitucional escrito a la DPR





Ilustración de periodistas o prensa.

«La formulación de la norma de ‘protección legal’ en el artículo 8 de la ley de prensa sigue siendo interpretaciones muy múltiples. No explicó lo que la protección del gobierno y la comunidad no se explica a los periodistas», dijo Viktor en una declaración escrita, domingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: Israel mató a cientos de periodistas en Gaza, Palestina pidió a los periodistas en el mundo que hablaran



«Esta oscuridad abre una brecha en la criminalización y la demanda civil contra los periodistas sobre su trabajo periodístico», dijo.

A su solicitud, Iwakim le pidió al Tribunal Constitucional que establezca el Artículo 8 de la Ley de Prensa y su explicación contradecía la Constitución de 1945 y no tenía fuerza legal vinculante siempre que no se interpretara de la siguiente manera:

Uno, las acciones policiales y las demandas civiles no pueden llevarse a cabo contra los periodistas para llevar a cabo su profesión basada en el código de ética de prensa; O, segundo, la convocatoria, la inspección, la búsqueda, el arresto y la detención de periodistas solo se pueden hacer después de obtener el permiso del Consejo de Prensa.

El presidente de Iwakum, Irfan Kamil, enfatizó que este paso fue un esfuerzo por luchar por la verdadera independencia de la prensa en Indonesia.

«A la edad de 80 años, la República de Indonesia, queremos asegurarnos de que la independencia de la prensa no sea solo una jerga, sino que está realmente protegida legalmente», dijo Kamil.

«Los periodistas ya no pueden trabajar a la sombra de la amenaza de criminalización y demanda civil solo por llevar a cabo deberes periodísticos», dijo.

El Secretario General de Iwakum, Ponco Sulaksono, agregó que los periodistas deben obtener una protección legal clara, al igual que otras profesiones.

«Los defensores están protegidos por el artículo 16 de la ley de defensa, los fiscales están protegidos por el Artículo 8 Párrafo (5) de la Ley de los Fiscales. Los periodistas también deben recibir una protección legal estricta y no múltiples interpretaciones. Si no, la libertad de prensa garantizada por la Constitución continuará siendo amenazada», dijo Ponco.