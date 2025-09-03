Mateo Kocijan reveló la razón para elegir a Persis Solo, un equipo más con el antiguo Persib Gervane Kastanteer

Solo, vive – Suelo persa Nuevamente agregando municiones extranjeras para enfrentar la Super League 2025/26. Laskar sambernyawa presentó oficialmente Mateo KocijanEl centrocampista defensivo croata que también puede ser jugado como defensor central.

Kocijan, el nacimiento de Koprivnica, el 27 de marzo de 1995, fue contratado exactamente con una duración de una temporada. Fue incluido como el décimo jugador extranjero en el equipo exacto esta temporada, completando la lista que ha sido habitada por Xandro Schenk, Cleylton, Jordy Tutuarima, Fuad Sule, Zulfahmi Arifin, Adriano Castanheira, Sho Yamamoto, Kodai Tanaka y y Castaño de gervano.

Sendero carier

Mateo comenzó su carrera futbolística en el club croata, NK Borac Imbriovec, antes de unirse al eslavo Belupo en la casta más alta de Croacia (PrVA HNL) en 2021. Luego emigró a Albania para fortalecer a Partizani Tirana en la temporada 2023/24.

Su nombre comenzó a ser familiar en el público indonesio después de unirse a Perseguidor Bandung En julio de 2024. Solo una temporada en el uniforme de Maung Bandung, presentó con éxito el título de la Liga 1 2024/25, antes de finalmente elegir continuar su carrera con Persis Solo.

Interesado en la visión del club

En su declaración, Kocijan afirmó estar interesado en la visión y la seriedad de Persis en la construcción de un equipo. Según él, el club con sede en el estadio Manahan tiene un espíritu de competir en la cima del fútbol indonesio.

«Me siento motivado y listo para darle todo al club. Estoy interesado en la visión y seriedad del club. Exactamente tiene un objetivo claro, y eso es lo que quiero seguir», dijo Mateo.

También evaluó que la atmósfera en el equipo era muy profesional con altos estándares. Le hizo aún más seguro contribuir de manera óptima a Laskar Sambernyawa.

Esperanza y objetivo

Mateo no solo quiere aumentar exactamente el poder del centro del campo, sino que también quiere hacer de su equipo uno respetado en la liga.

«Es importante para nosotros confiar el uno en el otro y permanecer unidos. Si jugamos como un equipo real, seremos muy fuertes», dijo.

El jugador de 30 años estaba impaciente por sentir directamente el apoyo de los famosos seguidores fanáticos. Según él, la atmósfera del estadio Manahan será una energía adicional para cada jugador en el campo.

Con la presencia de Mateo Kocijan, Persis Solo está mirando cada vez más seriamente la Super League 2025/26. Además, ahora está de regreso un equipo con Gervane Kastaneer, un ex compañero de equipo de Persib Bandung, que también solo fue reclutado exactamente para esta temporada.