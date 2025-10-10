Matas Buzelis de los Bulls comparte una visión honesta sobre Billy Donovan

Mateo Buzel es un punto brillante dentro del toros de chicago rotación. El delantero de segundo año impresionó como novato y tiene suficiente potencial para convertirse potencialmente en un candidato regular al Juego de Estrellas.

Billy Donovan está supervisando un proceso de reconstrucción con los Bulls. Como tal, talentos jóvenes y apasionantes como Buzelis son clave para el éxito futuro. Por lo tanto, es probable que Donovan esté intentando acelerar el desarrollo del contingente más joven de Chicago.

Al hablar con los medios el jueves 9 de octubre, luego de la victoria de los Bulls por 119-112 sobre los Caballeros de ClevelandBuzelis reveló su admiración por el estilo de entrenamiento de Donovan y el enfoque que adoptó durante el campo de entrenamiento.

«Él es muy, muy directo», dijo Buzelis. «Me gusta que no esté tratando de eludir nada. Te dirá lo que ve y puedes tener una buena conversación con él. Si tienes un desacuerdo, tendrá la mente abierta. Pero es increíble. Puedes escucharlo hablar en el banco todo el tiempo. Y puedes ver cuánto ama el juego. Así que tener un entrenador como ese es definitivamente una ventaja».

Los Bulls entrarán en la temporada 2025-26 de la NBA con muy pocas expectativas sobre sus hombros. Sin embargo, si Buzelis y otros miembros jóvenes de la rotación pueden continuar mostrando mejoras, los esfuerzos de reconstrucción de los Bulls estarán justificados.

Buzelis está poniendo el máximo esfuerzo

Buzelis claramente quiere ser el mejor jugador que pueda. Durante la misma conversación con los medios, detalló su mentalidad hacia su crecimiento general y cómo aborda las sesiones de entrenamiento en su conjunto.

«Tienes que llegar con una mentalidad de que voy a mejorar en esto y voy a trabajar tan duro como pueda en esto, que es la defensa, y trataré de resolverlo», dijo Buzelis. «Quiero decir, si no lo haces, no lo haces; si lo haces, lo haces. Pero creo que siempre digo que puedo hacer cualquier cosa para poder resolverlo».

A sus 20 años, Buzlies tiene mucho margen para mejorar y completar su juego. Jugó 80 partidos la temporada pasada, promediando 8,6 puntos, 3,5 rebotes y una asistencia, lanzando un 45,4% desde el campo y un 36,1% desde lo profundo.

Buzelis de los Bulls revela sus desarrollos en la temporada baja

En una entrevista reciente con KC Johnson, experto de los Bulls, Buzelis detalló cómo está se acercó a mejorar su juego general este verano.

“Hablé un poco con Billy”, dijo Buzelis. «Él me ha estado diciendo, más pick and rolls. Trate de trabajar en triples fuera del regate, cosas así. Así que siempre me he sentido cómodo con el balón en mis manos. Nunca me he estresado por tener el balón en mis manos, y nunca he entrado en pánico cuando tengo el balón en mis manos. Es una segunda naturaleza para mí, ser un manejador principal del balón. Simplemente es algo que vendrá con el tiempo a medida que trabaje en ello, haciendo más repeticiones».

Buzelis es sólo una de las perspectivas de desarrollo de los Bulls. Redactado recientemente Noah Essengue También será un foco clave para el cuerpo técnico. Sin embargo, es probable que el enfoque de Buzelis le ayude a predicar con el ejemplo. Tiene la mentalidad adecuada y el potencial para convertirse en una parte central de la rotación del equipo.

Los fanáticos de los Bulls ahora esperarán que su arduo trabajo este verano se traduzca en un salto de desarrollo en la próxima temporada.