‘Mataron’ al He-man







Qué semana tan tumultuosa ha pasado, una bomba devastadora estalló en el Fuerte Rojo de Delhi, trayendo recuerdos horribles de 1993, cuando en Mumbai fuimos alcanzados por 12 explosiones, comenzando en el Share Bazaar y terminando en el Sea Rock Hotel. Pero esta semana en el sur de Mumbai tuvimos un problema mucho más "grave". Se anunció que el gran Dharmendra había sido ingresado en un hospital.

El hospital se volvió loco, parecía que había cámaras colocadas por todas partes, las cámaras espía estaban insertadas en goteros de glucosa, en orinales, en máquinas de presión arterial, en estetoscopios, en máquinas de ECG, en ecos 2D, en ventiladores. Los muchachos del barrio filmaban al ídolo matinal por una tarifa, había más cámaras enfocadas en Dharmendra que en toda su carrera, en más de 300 rodajes.

Los “expertos en redes sociales” salieron con toda su fuerza y ​​el equipo de noticias controló la salud de He-Man. “Se está recuperando, está recayendo, está rememorando, está descansando”. En estos tiempos de “noticias que oscilan entre la vida y la muerte” hay quien parece saberlo todo. Tienen información tan específica como “oh, en realidad falleció, pero la familia solo está esperando el momento ‘adecuado’ para anunciarlo”. Y luego está la fuente más fiable de todas, “su equipo”, que anunció que efectivamente había “aprobado”.

Este fue el momento en que “comenzó” el luto nacional, se desató el infierno en Internet.

Los homenajes llegaron a raudales. Los memes decían “Dharmendra 1935-2025”, con tomas jóvenes de él como un galán en Satyakam, con Meena Kumari en Phool aur Pathar, y fotografías de sus dos hijas de su primer matrimonio, su primera esposa, desenterradas, colocadas al lado de Hema Malini, chismes incluso en momentos como este.

Los medios dijeron yamla pagla deewana…

Al cabo de una hora, todos los colegas de Dharamji habían hablado de él. Shotgun habló de que habían comenzado sus carreras juntos y sus colegas contemporáneos hablaron de su amabilidad y sensatez. La nación estaba derramando lágrimas colectivas.

He-man ya no existía, habían “eliminado” a Garam Dharam… ¿por qué cuestionaríamos esta tragedia?

Mis propios recuerdos me inundaron, me robaron el bolsillo trasero afuera del cine novelty cuando fui a ver Pocket Maar, un carterista había estremecido mi billetera, de 12 años, “Jay Jay… tu thik hai na?”, mientras Bachchan agonizaba en los brazos de Dharam en Minerva, él vestido de negro sobre un puente en Yaadon Ki Baraat, había adornado cada pantalla, en el Calle Lamington zona —Imperial, Naaz, Alankar…

“Oh, no, otra muerte no, primero Asrani, luego Satish, ahora Dharmendra”, dijimos todos.

Pero hubo un “giro kahaani mein”. La familia anunció que Dharamji estaba vivo. “Los medios han matado prematuramente a nuestro ‘Garam Dharam’”, se quejaron.

Dream Girl, Hema Malini, estaba fuera de sí con ira y llamó a todos “desvergonzados” y calificó las noticias falsas como “imperdonables”. Dharamji no está muerto, gritó Sunny Deol a los medios, más fuerte de lo que le había gritado al enemigo en Gadar. «Queremos nuestra privacidad en este momento».

Lo que siguió me pareció muy interesante. Nadie se sintió culpable, nadie sintió remordimiento por haber matado a Dharmendra prematuramente. “Sucede, no”.

El sentimiento general parecía ser «¿qué tienen de descarado las noticias falsas?»: son noticias, ¿verdad? «¿Quién necesita comprobar si una lectura resulta sensacional?»

Una bomba real había explotado afuera del Fuerte Rojo, la gente realmente había muerto, esta vez no era un terrorista, sino un médico, seguramente era una noticia real que necesitaba algo de información. Un periodista me dijo: «usmein kya news hai, seguramente será un ataque de Pakistán, habrá una represalia por nuestra parte, lo mismo de siempre, cosas similares han sucedido en Mumbai en 1993… no es gran cosa… esta es una noticia real, engaño o no, esto es lo que llama la atención». Jefe”.

La evaluación cínica fue: “es la maquinaria de relaciones públicas de Deol la que está en juego”. Es cierto, el gato estaba fuera de la bolsa, el luto nacional había comenzado, ‘los kuthhe kamineys’ habían comenzado sus elogios, sus epitafios, sus editoriales, el caballo se había escapado; cuando un caballo se ha disparado, seguramente no se puede hacer retroceder.

Sí, los medio elogios continúan, los semiepitafios continúan, los editoriales se han disculpado a medias… pero mientras Dharmendra lucha por recuperar su salud, siempre somos NOTICIAS: una nación que espera infinitamente novedades.

Rahul daCunha es publicista, director de teatro y dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





