Mata media docena de goles, el entrenador Taiwán llama al equipo nacional indonesio a ir a la Copa Mundial

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio registró con éxito una gran victoria con un puntaje de 6-0 arriba Equipo nacional de Taiwán En el partido del día del partido de la FIFA en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, viernes 6 de septiembre de 2025 por la noche. La derrota del deslizamiento de tierra fue reconocida directamente por el entrenador de Taiwán, Huang Che-Ming, quien consideró que el equipo de Garuda merece penetrar 2026 Copa del Mundo.

Leer también: La sorprendente confesión del entrenador de Taiwán después de ser asesinado por el equipo nacional indonesio



En una conferencia de prensa después del partido, Huang Che-Ming admitió que la calidad del juego de Indonesia era muy superior. Dijo que las tropas de Patrick Kluivert parecían organizadas, presionadas desde el principio y recibieron el pleno apoyo de los seguidores.

«Indonesia proporciona mucha presión. Tienen una estrategia muy organizada. Taiwán necesita fuerza y ​​experiencia como esta para poder desarrollarse», dijo Huang.

Leer también: Dijo Miliano Jonathans después de debutar en el equipo nacional indonesio



No solo del juego en el campo, la presión también provino de la atmósfera del estadio GBT que estaba lleno de decenas de miles de seguidores. Según él, la experiencia se convirtió en una lección importante para Taiwán para mejorar la calidad del equipo en el futuro.

Se considera que Indonesia tiene una gran oportunidad para la Copa del Mundo.

Leer también: 5 Datos interesantes del último ranking de la FIFA: el equipo nacional indonesio se está acercando al Salip de Vietnam



Aunque tuvo que aceptar el hecho de que su equipo fue derrotado, el Che-Ming Huang en realidad dio grandes elogios a Indonesia. Consideró que el equipo de Garuda ahora está en un alto nivel de Asia y tiene una gran oportunidad de aparecer en la Copa Mundial 2026.

«Indonesia es un equipo muy fuerte. En mi opinión, es probable que vayan a la Copa del Mundo bastante grande», dijo.



Jugador de equipo nacional indonesio Marc Klok (derecha) cuando se enfrenta a Taiwán Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Huang también destacó la presencia de jugadores naturalizados en el cuerpo del equipo nacional indonesio. Según él, su existencia hizo que el equipo fuera más resistente, pero aún abrió oportunidades para que los jugadores locales se desarrollen.

«Eso los hace más fuertes. Además, también pueden mejorar la calidad de los jugadores nativos indonesios», agregó.

Además, Huang reveló que la derrota de Taiwán no podía separarse de la falta de preparación. Explicó que su equipo solo tenía de cinco a seis días para practicar, con la mayoría habitada por jugadores locales.

«No estamos acostumbrados al nivel de torneos internacionales, por lo que no podemos mostrar las mejores habilidades. Esa es una de las razones», dijo.

Los jugadores de Taiwán también admiten la calidad de Indonesia

En línea con el entrenador, el jugador de Taiwán Meng Cheng Tsai también sintió de primera mano las diferencias de calidad entre los dos equipos. Admitió que tenía dificultades para enfrentar patrones de contraataque rápidos, estructurados e indonesios.

«Como jugador en el campo, encuentro una distancia de calidad. Es muy difícil enfrentar a un equipo como Indonesia. Pero esta es una oportunidad para que aprendamos», dijo Tsai.

Además, quedó impresionado con la atmósfera del estadio GBT que estaba lleno de partidarios de los seguidores. Para él, este podría ser un ejemplo para el desarrollo del fútbol en Taiwán.

«El ambiente es extraordinario. Muchas personas gritan y hacen que la atmósfera sea muy emotiva. Si en nuestro país hay tanto apoyo, el fútbol debe ser más avanzado», dijo.