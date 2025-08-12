MasyaAllah, aunque DJ no quiere beber, ya sabes, ¡pero a mi niña le gusta una niña!

Bilitar, vivo – Dj panda decidió ir a casa con Kediri después de ser blasfemado y perdió muchos trabajos, debido a sus acciones. Erika Carlina. Finalmente decidió ir a casa para calmarse.

«Fui a casa con mis padres a Kediri para calmarme», dijo hace algún tiempo.

Mucho tiempo sin noticias, aparentemente DJ Panda llenó sus días con actividades positivas. Uno de ellos sigue la recitación Gus iqdam En la sede de la Asamblea Ta’lim Sabilu Taubah, Blitar, East Java.

No hay necesidad de presentar al DJ, aparentemente, según Gus Iqdam, las madres que están estudiando han identificado quién es el DJ Panda. Antes de comenzar su estudio, Gus Iqdam también explicó por qué permitió a DJ Panda venir a sus estudios.

«El lugar es Gus Iqdam, ¿cómo es DJ Panda, admite DJ o qué?» dijo Gus Iqdam, en una pieza de video cargada en una cuenta de hilo @Fie_RealCitado el martes 12 de agosto de 2025.

«No es un problema como ese, pero después de rastrear, DJ Panda generalmente es si los DJ en el lugar original de Hall-Hall Special DJs en el pueblo o en las aldeas. En Gus-Hall Hall. Sí, está en su lugar, en lugar de salpicar en las aldeas», continuó.

Gus Iqdam, quien se sentó uno al lado del otro con DJ Panda, elogió al hombre cuyo verdadero nombre era Goivanni Surya Saputra. Pero después de eso, Gus Iqdam bromeó con DJ Panda en su estilo característico.

«Pero Masyaallah, este increíble, escucha a pesar de que DJ no quiere beberlo, pero la niña de la abuela le gusta», dijo seguido de la risa de sus fieles.

Sin embargo, Gus Iqdam no cuestionó esto, lo importante era que DJ Panda quería convertirse en una mejor persona. Según él, cualquiera tiene derecho a tener buenos ideales para el futuro. Gus Iqdam también les pidió a sus fieles que no blasfeme DJ Panda.

«Pero quiero recitar el Corán, no hay problema, no seas blasfemado, no sean intimidados. Las personas que tienen algún pasado pueden tener los mejores ideales futuros en el futuro. Esperamos que el futuro del Panda Barokah Ngaji DJ Panda esta noche sea organizado por Dios todopoderoso», dijo.

Por último, Gus Iqdam pareció levantar el corazón de DJ Panda.

«Pero Jenengan (usted) no necesita preocuparse, por supuesto, la persona que está blasfemada, intimidada, insultada, todo porque él no está mal.