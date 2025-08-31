Mass encuentra videos para adultos Sekardus en Sahroni House, Netizens: Resulta el contenido del cerebro …

Yakarta, Viva – Residencia de lujo propiedad de miembros del parlamento indonesio que ahora están desactivados, Ahmad Sahroni En el área de Tanjung Priok, North Yakarta, fue atacado por la calificación masiva del sábado 30 de agosto de 2025. Cientos de personas que estaban llenas de emociones invadidas, dañaron el contenido de la casa, para saquear varios artículos de alto valor.

Varias de lujosas instalaciones, que van desde muebles, bolsas de marca, hasta relojes de recolección, se quedaron sin masa. La escena se volvió viral después de que varios residentes grabados estaban muy extendidos en las redes sociales. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Sin embargo, lo que más tarde se convirtió en el centro de atención público no solo fueron artículos caros que desaparecieron, sino hallazgos inesperados en la Cámara del Legislador. De las cargas en Instagram @sekitaran_jakuthabía un montón de piezas Video para adultos que se almacena en un cartón. Varios hombres en la ubicación también parecían mostrar el objeto a la cámara.

El descubrimiento de repente causó revuelo en el universo virtual. Muchos ciudadanos no esperaban que un funcionario público salvara tal colección en su residencia. También aparecen comentarios picantes.

«El PanteSan es una gente muy estúpida, resulta que los contenidos del cerebro son BOKP», dijo los internautas.

«Crazy Ih Sahroni, no whisky, ahora un cassette de Bokp, los ángeles también son flojos para ingresar a la casa de Lu Sahroni», dijo otro.

Sin detenerse allí, otros ciudadanos también insinuaron los antecedentes educativos de Sahroni.

«Esta desgracia se ve en Indonesia, pero el diploma más avergonzado, por lo que sabe lo que es jajaja», dijo el ciudadano.

La destrucción de esta casa se denominó el desbordamiento de la decepción masiva de las palabras de Sahroni hace algún tiempo. Su declaración que acusó a la gente de ser «estúpido» desencadenó la ira del público, especialmente en medio de una acalorada situación socioeconómica.

Ahora, no solo su actitud ha generado críticas, sino también su vida personal que fue arrastrada después del descubrimiento de la colección de videos para adultos fue revelada al público. Este incidente empeora aún más la imagen de Ahmad Sahroni a los ojos de las personas que anteriormente habían estado furiosas con sus palabras.