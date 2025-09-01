Mass encuentra videos para adultos Sekardus en la casa de Sahroni, Eko Patrio está blasfemado para volver a publicar sobre su amabilidad

Yakarta, Viva – Noticias sobre el descubrimiento de video para adultos en casa Ahmad Sahroniencendiendo la curiosidad del lector. El artículo también se disparó con éxito en la fila más popular. Eko Patrio Lo que nuevamente fue blasfemado para las publicaciones de rehacer sobre la amabilidad que hizo no fue menos destacada.

Sin mencionar el asunto del diploma de escuela secundaria Sahroni Hasta que los internautas gracias Andre Taulanán. ¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen completo de la lista de la lista de noticias más popular del canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el lunes 1 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Mass encuentra videos para adultos Sekardus en Sahroni House, Netizens: Resulta el contenido del cerebro …

El hecho de que la casa de Ahmad Sahroni fue quemada

Residencia de lujo perteneciente a un miembro del Parlamento Indonesio que ahora está desactivado, Ahmad Sahroni en el área de Tanjung Priok, North Yakarta, fue el objetivo de las calificaciones de masas el sábado 30 de agosto de 2025. Cientos de personas que estaban llenas de emociones invadidas, dañadas el contenido de la casa, a varios artículos de alta visión.

Varias de lujosas instalaciones, que van desde muebles, bolsas de marca, hasta relojes de recolección, se quedaron sin masa. La escena se volvió viral después de que varios residentes grabados estaban muy extendidos en las redes sociales.

Eko Patrio fue nuevamente blasfemado después de que la repost de los familiares suba sobre su amabilidad

Eko Patrio se disculpa

Eko Patrio regresó a la atención de los usuarios de las redes sociales después de ser visto reparando cargas de las personas más cercanas a él. Algunas personas más cercanas a Eko fueron vistas subiendo varios testimonios que revelaron su personalidad.

Esta actividad fue distribuida por EKO Patrio el domingo por la noche 31 de agosto de 2025 alrededor de las 19:00 WIB. Inicialmente, uno de sus familiares con la cuenta @Marthasya_Simatupang reveló que la figura de EKO era una buena persona. También espera que el público pueda perdonar al esposo de Viona.

El diploma de la escuela secundaria Ahmad Sahroni fue saqueado por las masas, el valor promedio se convirtió en un material interna intimidado

Lo más destacado de Ahmad Sahroni, cada vez más imparable. Después de que su casa en el área de Tanjung Priok, el norte de Yakarta, fue saqueada por las masas, ahora sus documentos personales en forma de su diploma de escuela secundaria circulaban ampliamente en las redes sociales.

El diploma fue subido por primera vez por la cuenta @Abilball en la plataforma X. Según la información, los residentes encontraron el documento durante el saqueo de la casa de Sahroni, que tuvo lugar el sábado 30 de agosto de 2025.

La casa del funcionario fue saqueada por las masas, los internautas agradecieron a Andre Taulany

Instagram Andre Taulany se llenó repentinamente de agradecimientos de los internautas. Esto sucedió después de la emoción del saqueo de las masas a funcionarios, incluidas las celebridades Eko Patrio y Uya Kuya.

No sin razón, los internautas agradecieron a Andre Taulany por el contenido que contiene una revisión de las casas de los funcionarios se considera muy beneficioso para la situación actual.

