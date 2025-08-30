Mass Burns 2 autos de policía y artículos en la sede de Gegana

Yakarta, Viva – La masa de la cual se estima que llega a cientos de personas quema dos autobuses Policía que estaba estacionado en el antiguo edificio del metro Metro de Yakarta Mapolres en Jalan Kramat Raya, el viernes por la noche.

Además de quemar las dos unidades de autobuses, las masas también tomaron varios artículos dentro del edificio que ahora funciona como la sede del equipo Gegana Cuerpo de Brigada Móvil de la Policía.

No muy lejos de la sede de Gegana, diferentes grupos de masas quemaron algunos de los Transjakarta Stop Toyota Rangga el viernes por la noche.

Además de la parada de autobús del senen Toyota Rangga, las masas también quemaron la parada del metro de Transjakarta Polda Jaya en una manifestación sobre Jalan Sudirman, sur de Yakarta alrededor de las 21:00 WIB.

Se sabe que varios grupos de estudiantes y la comunidad hoy realizaron una manifestación frente a la sede de la policía de Yakarta el viernes por la tarde.

La manifestación se celebró para expresar una sensación de decepción y como una forma de protesta por la caída de la víctima en una manifestación frente al edificio del Parlamento Indonesio ayer.

Affan Kurniawan (21), un taxista de motocicletas en línea, murió como resultado de ser aplastado por un vehículo táctico (Rantis) en medio de los disturbios entre Manifestantes y oficiales de policía en Jalan Pejompongan, centro de Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Los disturbios en el complejo ocurrieron después de varios elementos de la comunidad que celebraron una manifestación alrededor del complejo parlamentario, fueron derrotados por la policía.

El inspector general de Kadiv Propam Polri, Abdul Karim, el viernes (29/8) en la mañana reveló que había siete oficiales de Brimob que supuestamente estaban involucrados y estaban en el Rantis. Según él, el personal de los siete todavía está en el proceso de examen.

El incidente que mató a Affan desencadenó una manifestación de seguimiento que involucró a cientos de miembros de la comunidad y al colega de taxistas de motocicletas en línea frente a Mako Brimob en Kwitang, centro de Yakarta. (Hormiga)