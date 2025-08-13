Mason Taylor envía un mensaje a cambio de la práctica de Jets-Giants

La desaparición de Jets de Nueva York ala cerrada novata Masón Taylor fue muy exagerado.

Entrenador en jefe Aaron Glenn anunciado la semana pasada que Taylor había sufrido un esguince de tobillo alto y saldría al menos una semana. Se perdió el abrel de pretemporada contra el Packers de Green Bay y sería reevaluado en la línea.

El miércoles 6 de agosto, ESPN Rich Cemini anunció que Taylor estaría «fuera indefinidamente» debido a esta lesión. Menos de una semana después, Taylor, como un fénix, se levantó de las cenizas con un regreso enfático a la práctica.

Taylor fue un participante completo en los jets versus Gigantes de Nueva York práctica conjunta el martes 12 de agosto.

Uno de los grandes aspectos destacados de la práctica conjunta de los Jets-Giants

Taylor estuvo activo en 7 contra 7 y 11 contra 11 versus los Gigantes.

Una de las jugadas de salpicaduras del día provino del mariscal de campo de respaldo Adrian Martínezquien encontró a Taylor en la banca.

Martínez descorchó una hermosa pelota directamente en la canasta de pan de Taylor, quien hizo la espectacular captura de buceo, entrando en ambos pies. La multitud estalló en aplausos, y los cánticos de los chalecos fueron bramistas a lo largo de 1 Jets Drive.

Mason Taylor me pareció completamente saludable. Esta jugada envió #Chorros fanáticos en una serie de cánticos de chalecos durante la práctica conjunta versus #Giants. ¡ENORME! ¡Hecho jugadas a lo largo de la práctica!pic.twitter.com/onuwy1zavm – Paul Andrew Esden Jr (@boygreen25) 12 de agosto de 2025

No usó ningún refuerzo adicional o cinta alrededor del tobillo lesionado durante la totalidad de la práctica.

El entrenador en jefe Aaron Glenn habla de Taylor Post Jets-Giants Practice

Coachach Glennch Se le preguntó sobre Taylor durante su disponibilidad de medios.

Comenzó su respuesta con una risa antes de responder: «Te diré qué, no sé si ustedes vieron la ruta 7 que atrapó. Creo que fue sobresaliente en la forma en que pudo alcanzar y maniobrar sus pies para permanecer en límites en ese juego. Esas son cosas que espero de él en el juego aéreo. No es nada nuevo para ese jugador. Lo que tiene que asegurarse de que vaya a lo largo de esa obra, por lo que no esperamos en el juego aéreo. luchador, y él quiere estar ahí fuera.

La recuperación mágica de Taylor es una noticia masiva para los Jets

Joe Bartel de Rotowire se unió a mí en «The Manchild Show with Boy Green Digital» la semana pasada.

Durante nuestra conversación, me dijo que Taylor tiene un camino para ser segundo en el equipo en objetivos o, en el peor de los casos, tercero en 2025.

Los jets tienen Garrett Wilson En la ofensiva, quien claramente liderará al equipo en los objetivos, pero que avanza después de él es un gran misterio.

Taylor, sufriendo un esguince de tobillo alto, fue muy importante en cuanto a noticias la semana pasada. El antiguo producto de LSU debía perder tiempo en el campamento y la pretemporada.

«Según la Clínica de Cleveland, puede tomar hasta seis a ocho semanas para que un esguince de tobillo alto para sanar por completo. Los esguinces de tobillo altos son más severos que los esguinces de tobillo comunes de la parte inferior, exterior del tobillo», Dan Treacy de noticias deportivas compartidas.

Eso habría eliminado las repeticiones valiosas y, lo más importante, las oportunidades de unión con el mariscal de campo inicial Justin Fields.

Esta vez es preciosa. Permite que Fields y Taylor lleguen a la misma página. También habría permitido tiempo para que el coordinador ofensivo Tanner Engstrand haga de Taylor una parte clave del delito.

El tiempo de recuperación mágica de Taylor sofoca muchas de esas preocupaciones de la semana pasada.