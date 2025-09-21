Mason Mount y Enzo Fernández casi lucharon contra Jotos después del duelo del Manchester United vs Chelsea

VIVA – Antara Hot Match Manchester United oponerse a Chelsea En la Premier League el fin de semana pasado dejando el drama fuera del gol. Dos estrellas, Monte Masón Y Enzo fernándezGrabado por la cámara involucrada en un argumento para empujarse mutuamente.

Leer también: Ya cayendo en las escaleras, Chelsea recibió malas noticias después de ser derrotado por ti



El partido en Old Trafford, sábado 20 de septiembre de 2025, terminó en una estrecha victoria por 2-1 para Mu. Bruno Fernandes y Casemiro se convirtieron en el goleador de los Red Devils, mientras que un gol del Chelsea fue anotado por TreVoh Chalobah.

United en realidad se benefició del quinto minuto cuando el portero del Chelsea Robert Sánchez, en la tarjeta roja directamente después de romper a Bryan Mbeumo. Pero la ventaja desapareció antes del descanso, porque Casemiro fue expulsado por el árbitro después de recibir dos tarjetas amarillas.

Leer también: Dijo Ruben Amorim después de que Mu derrota a Chelsea



A pesar de jugar con 10 personas, las tropas de Ruben Amorim pudieron mantener la excelencia hasta que terminó la pelea. Esta victoria también decidió el récord invicto del Chelsea al comienzo de la temporada.

Poco después del partido, un video viral en las redes sociales mostró a Mount y Fernández a Argu. Ambos parecían empujarse antes de ser separados por compañeros de equipo.

Leer también: Se crearon 7 hechos extraños cuando Mu venció a Chelsea



Este incidente no fue la primera vez que participaron en las disputas. En abril de 2024, cuando Chelsea ganó 4-3 dramáticos sobre el Manchester United en Stamford Bridge, ambos también tuvieron una discusión. En ese momento, Fernández acusó al Monte de deliberadamente arrojando la pelota al tiempo de compra.

El momento se estaba calentando cuando Cole Palmer marcó un gol ganador. Fernández luego apretó su puño en la insignia del Chelsea y gritó en Mount, que es un producto de la Academia Stamford Bridge.

El entrenador de MU, Ruben Amorim, evaluó que esta victoria fue importante a pesar de que el equipo se había complicado.

«Comenzamos bien el partido, muy agresivo. Luego obtuvimos una tarjeta Red Casemiro, nos hizo como de costumbre complicarnos. Pero este es un buen día. Deberíamos ser más clínicamente para terminar el juego más rápido», dijo Amorim.