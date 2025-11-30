¿Mason Greenwood todavía está en condiciones de jugar con la selección de Inglaterra?

VIVA – El exdelantero del Watford, Troy Deeney, habla sobre el futuro Mason Greenwood De Selección Nacional de Inglaterra. Cree que el delantero merece una segunda oportunidad tras el proceso judicial que frenó su carrera a nivel internacional.

Como se sabe, en enero de 2022 Greenwood fue arrestado bajo sospecha de violación y agresión luego de que aparecieran publicaciones en las redes sociales. Nueve meses después, fue acusado de intento de violación, conducta controladora y agresión con lesiones.

Greenwood niega todas las acusaciones. Al final, los fiscales retiraron los cargos después de que un testigo clave se recusó. Aún así, manchester unido y Greenwood acordaron separarse en agosto de 2023 después de una investigación interna de seis meses.

Desde entonces, Greenwood nunca volvió a jugar con Inglaterra. Su última aparición se produjo en septiembre de 2020 en la Liga de Naciones contra Islandia.

Ahora, Greenwood luce impresionante juntos Marsella con un récord de 33 goles y 10 asistencias en 53 partidos. Al ver esta actuación, Deeney cree que es hora de que el público considere la posibilidad de que el jugador regrese a la selección de Inglaterra.

“El fútbol no debería ser un lugar donde alguien es descartado para siempre por un error (ya sea probado o sospechado) a una edad temprana”, escribió Deeney en su columna para The Sun.

«Greenwood vivirá con las consecuencias de estas acusaciones para siempre. Pero si quiere regresar a Inglaterra, debe hablar públicamente y demostrar que es digno de confianza nuevamente».

Deeney enfatizó que el proceso de generar confianza no es fácil, pero es la única manera para que Greenwood abra la puerta para regresar al equipo de los Tres Leones.

Aun así, las posibilidades de que Greenwood sea retirado todavía parecen remotas. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó firmemente que no hubo discusión sobre el nombre de Greenwood.

“Nunca hablé con él ni con sus representantes”, dijo Tuchel en una rueda de prensa el pasado mes de septiembre.

«Hasta donde yo sé, estaba considerando jugar para Jamaica. Así que no lo pusimos en la lista de consideración».

Se rumorea ampliamente que Greenwood podría cambiar su estatus internacional a Jamaica si las puertas de Inglaterra se cierran por completo.