¡Masha Allah! Oki Setiana Dewi se convirtió en profesora permanente en UMJ, enseñando a estudiantes de S3

Yakarta, Viva – Actriz y predicador, Oki Setiana DewiAhora oficialmente sirve como profesor permanente en la Universidad de Muhammadiyah Yakarta (UMJ). Después de completar con éxito su educación doctoral, OKI enseñará en el Programa de Estudio de Gestión de Educación Islámica S3. Esta decisión no se suma solo a la larga lista de profesiones, sino también una manifestación tangible de su amor en el mundo de la educación.

Oki Setiana Dewi, conocida como el hermano de Ria Ricis, vio este momento como la culminación de su deseo de aprender y enseñar sin detenerse. Según él, el papel de profesor está muy en armonía con el principio de la vida. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Hoy es la agenda general de la etapa … al mismo tiempo que Dios quiere, la determinación de convertirse en profesor permanente en UMJ para enseñar S3 Gestión de la Educación Islámica», dijo Oki Setiana Dewi cuando se reunió en el campus de UMJ, Ciputat, South Tangerang, recientemente.

Esta mujer de 36 años admitió que su pasión de enseñanza no era nueva. Sintió el llamado durante mucho tiempo. Él cree que, al convertirse en profesor, puede continuar perfeccionándose y beneficiando a muchas personas.

«La pasión en el mundo de la educación es como lo que sabes del pasado.

La elección de UMJ como un lugar para servir también tiene una razón fuerte. Oki siente que los valores confirmados por Muhammadiyah están muy en línea con el principio de la vida. Además, la provisión académica no está jugando. Ha completado la educación S2 para la primera infancia y dos programas de doctorado, a saber, el estudio islámico y la educación del Corán. La experiencia de establecer pesantren y escuelas durante los últimos nueve años ha completado su capacidad.

El campus de UMJ dio la bienvenida a la presencia de Oki con un alto entusiasmo. Creen que Oki es una figura muy apropiada para ocupar la posición del profesor. La profesora Dra. Herwina Bahar, directora de la Escuela de Postgrado de la UMJ, declaró que el campus necesita un profesor que no solo sea inteligente, sino que también tenga experiencia práctica.

«También necesitamos un profesor superior. Sabemos que el Oki doctoral no es solo un artista, sino cómo es realmente un verdadero practicante que puede desarrollar ciencia y civilización», dijo el profesor Herwina.

Se espera que la presencia de Oki sea una nueva inspiración para los estudiantes y gerentes de educación en UMJ.