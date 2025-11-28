¡Masha Alá! Aquí hay 20 poderosos dhikr que pueden pesar la balanza del bien en el más allá

Jacarta – dhikr es práctica que es muy amable con la lengua, pero tiene una posición alta y recompensas muy grandes en el lado Alá. No es sólo una palabra hablada, sino también una forma de confesión, servidumbre y amor de un siervo a su Señor.

En el estudio presentado por Ustadz Ammi Nur Baits se explica que el dhikr es una de las prácticas más nobles que se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar, sin siquiera requerir energía, dinero o tiempo especiales. Esta es una práctica que puede pesar la balanza del bien en el Día del Juicio, cuando todos los humanos esperan la salvación y la misericordia de Allah.

Allah SWT dijo:

«Recuerda, sólo recordando a Allah el corazón se calma».

(QS. Ar-Ra’d: 28)

¿Por qué es tan especial el dhikr?

Dhikr no es sólo leer tasbih, tahmid, tahlil o takbir. Dhikr es una forma de presencia de un corazón que siempre depende de Allah. Con el dhikr, un musulmán mantiene vivo su corazón, su fe permanece viva y su espíritu permanece fuerte para enfrentar los desafíos de la vida.

Ustadz Ammi Nur Baits dijo que el dhikr es una práctica fácil, pero que a menudo se olvida. De hecho, podría ser esta sencilla práctica la que nos salve en el Día del Juicio.

20 terribles beneficios del recuerdo

Aquí hay 20 prioridades del dhikr:

Borrando los pecados y trayendo el perdón de Dios. Calma el corazón y elimina la ansiedad. Expulsa demonios y debilita sus tentaciones. Trayendo misericordia y bendiciones de Allah. Elevar el estatus de siervo ante Allah. Aumenta la fe y la confianza en el corazón. Aporta paz y tranquilidad del alma. Elimina la ansiedad y la inquietud. Abriendo la puerta al sustento y las bendiciones de la vida. Aleja la tristeza y trae felicidad. Da fuerza y ​​paciencia. Elimina la debilidad mental y espiritual. Cultivar la fortaleza y la determinación. Aleja la pobreza interior y aporta riqueza al alma. Trayendo gloria y honor. Levántate de la humillación a la gloria. Da felicidad y paz de vida. Aleja las dificultades y trae la tranquilidad. Abriendo las puertas de la conveniencia en los asuntos del mundo y del más allá. Desterrar la ignorancia y traer conocimiento y orientación.

Dhikr, buena energía para la vida y el más allá

Dhikr hace que el corazón vuelva a la vida después de un largo período de abandono. Lava las manchas del pecado, suaviza los corazones endurecidos y fortalece la creencia de que la ayuda de Dios siempre está cerca. A las personas que disfrutan del dhikr también les resultará más fácil hacer buenas obras, ser firmes en la adoración y mantenerse alejados de la inmoralidad.