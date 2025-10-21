Masatada Ishii, entrenador de la selección nacional de Tailandia, despedido oficialmente

VIVA – Federación de Fútbol Tailandia (FAT) se separó oficialmente de Masatada Ishii. El técnico japonés fue expulsado después de que la federación evaluara que su actuación ya no estaba en línea con la dirección de desarrollo de la selección nacional.

«La FAT anunció que se había separado del entrenador de la selección tailandesa, Masatada Ishii, después de evaluar que su orientación laboral y su estilo de entrenamiento ya no estaban en línea con los planes de la Federación», escribió el comunicado oficial de la FAT, el martes 21 de octubre de 2025.

El primero en confiar en Masatada Ishii para manejar equipo nacional Tailandia el 22 de noviembre de 2023, tras lograr el éxito con el Buriram United en la Liga Tailandesa. Sin embargo, su carrera con War Elephants no duró mucho.

Durante dos años al mando equipo nacional tailandésIshii registró 30 partidos con 16 victorias, seis empates y ocho derrotas. El porcentaje de victorias del 53 por ciento no se considera suficiente para cumplir con las expectativas del FAT.

La decisión de despedirlo se tomó después de que FAT mantuviera una reunión interna con Ishii en la sede de la federación, el martes (21/10). Durante la reunión, el departamento técnico de la FAT dirigido por el vicepresidente Dr. Charnwit Polcheewin y el comisionado Piyapong Pue-on evaluaron que existen diferencias significativas en la filosofía de entrenamiento entre las dos partes.

«La decisión se tomó después de un proceso de revisión, seguimiento y evaluación en profundidad. El estilo de gestión actual del equipo no está en línea con la evaluación del departamento técnico, y se considera que el desempeño de los War Elephants desde diciembre de 2023 no ha cumplido con los estándares», dice el comunicado del FAT.

Aunque terminó con su despido, FAT aún aprecia a Ishii por su dedicación y contribución en los últimos dos años. Junto con Tailandia, Ishii ganó el título de la Copa del Rey de 2024 y llevó a su equipo al subcampeonato de la Copa AFF de 2024.

FAT también confirmó que el puesto de entrenador en jefe de la selección tailandesa pronto será ocupado por una nueva figura. «El departamento técnico de la FAT seleccionará un nuevo entrenador lo antes posible, con el fin de continuar el programa del equipo antes de la jornada FIFA de noviembre contra Singapur y Sri Lanka», escribió la federación al cerrar su comunicado oficial.