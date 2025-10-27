Masako, Sajiku y SAORI ganan el premio TOP Halal 2025

VIVA – PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) ha vuelto a lograr un logro orgulloso al ganar el premio TOP Halal 2025 por tres de sus productos superiores: de la masa® categoría ‘Condimento’, sírveme® categoría ‘Condimento instantáneo’ y saori® para la categoría ‘Salsa de ostras’, en un evento de premiación organizado por el Centro de Investigación de Mercados del Centro de Educación y Capacitación Halal de Indonesia (IHATEC) el miércoles 8 de octubre de 2025 en el Hotel JS Luwansa, Kuningan, Sur de Yakarta.

Con el tema «Construyendo marcas halal auténticas para capturar el mercado musulmán», el premio TOP Halal tiene como objetivo apreciar las marcas que han logrado construir una imagen halal sólida en la mente de los consumidores indonesios. En su discurso, Ceria Graselda – FRA & EA y Gerente General de SSP – PT Ajinomoto Indonesia, expresó su gratitud y aprecio por la confianza del público en los productos Ajinomoto.

«Estamos muy agradecidos por este premio y agradecemos a todas las familias indonesias por su apoyo y confianza en nuestros productos. Este año, se confía nuevamente en Masako® para ganar el Top Halal Award 2025, esta es la tercera vez que Masako® recibe el premio como Top Halal Award Brand 2025 en la categoría de condimentos. Este reconocimiento es una prueba del compromiso de Ajinomoto de garantizar el halal y la calidad de los productos a través de la implementación del Sistema de Garantía de Productos Halal. (SJPH) en su conjunto, desde la selección de materias primas hasta el proceso de producción y distribución. «Además de Masako ®, nuestros otros productos Sajiku ® y SAORI ® también recibieron premios halal de IHATEC en 2025», dijo Ceria.

Como organizador del premio, IHATEC Marketing Research enfatizó que el Premio TOP Halal no es solo una forma de agradecimiento, sino que también muestra el éxito de los propietarios de marcas en mantener su compromiso de ofrecer productos halal y de calidad, especialmente entre los consumidores millennials.

Reviana Havier – Jefa del Departamento de Salsas y Condimentos 2 – PT Ajinomoto Indonesia, también expresó su orgullo por los logros de Ajinomoto: «Estamos agradecidos por el Premio TOP Halal 2025 para Masako®, SAORI® y Sajiku® como las marcas halal más recordadas por los consumidores. Para SAORI®, este premio es un momento especial porque coincide con la celebración de los 20 años de Presencia de SAORI® en Indonesia. Durante dos décadas, SAORI® ha presentado consistentemente auténticos sabores orientales típicos del este de Asia que enriquecen la diversidad culinaria de Indonesia y se convierten en la elección de la familia para crear deliciosos platos en casa. En esta ocasión también queremos agradecer a todo el pueblo indonesio por su confianza en los productos Ajinomoto. Este premio seguirá motivándonos a presentar productos de alta calidad y garantizados halal».