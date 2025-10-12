Masacre en Brunei, despido de STY, hasta que los sueños se detuvieron en Jeddah

Jacarta – Sueña en grande Selección Nacional de Indonesia aparecer en Copa del Mundo 2026 terminó oficialmente. Las esperanzas que habían ido creciendo desde la primera ronda de clasificación ahora se desvanecieron en manos de la selección nacional iraquí después de que el equipo de Garuda perdiera por poco 0-1 en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 en la zona de Asia, el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB, en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah.

Pero el largo camino hasta este punto no fue fácil. Indonesia ha pasado por varias fases emocionales: desde una victoria aplastante sobre Brunei Darussalam, una dura batalla en la fase de grupos contra los gigantes asiáticos, hasta el drama del cambio de entrenador que sacudió el vestuario de la selección nacional.

Dulce comienzo: Sluding Brunei en la primera mitad

Los pasos de Indonesia en la clasificación comenzaron con plena confianza. En la primera ronda, las tropas de Shin Tae-yong tuvieron una actuación brillante contra Brunei Darussalam. Jugando en el estadio Gelora Bung Karno y Bandar Seri Begawan, Indonesia ganó con un gran global y mostró mejoras significativas en el estilo de juego.

Esta victoria fomentó el optimismo público de que Indonesia finalmente tenía una base sólida para competir a nivel asiático. Nombres como Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan y Marselino Ferdinan comenzaron a destacar, mientras la naturalización de jugadores de ascendencia europea comenzaba a darle un nuevo color al juego de Garuda.

Desafiando a los gigantes asiáticos en la segunda ronda

Después de eliminar a Brunei, Indonesia entró en la Segunda Ronda, que los enfrentó a duros oponentes: Vietnam, Filipinas e Irak. Aquí es donde comienza la verdadera prueba.

El equipo de Shin Tae-yong pareció sorprendente. Indonesia logró mantener a Irak en empate e incluso le robó puntos valiosos a Vietnam, que en ese momento eran sus principales rivales. El estadio Gelora Bung Karno suele estar lleno y la euforia de «Hacia el Mundial 2026» resuena en las redes sociales.

Gracias a los brillantes resultados de esta fase, Indonesia se clasificó para la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2026, algo que nunca antes había sucedido en la historia del fútbol nacional.

Drama a mitad de camino: Adiós a Shin Tae Yong

Sin embargo, en medio de ese prometedor viaje, llegó una tormenta. La relación entre el entrenador Shin Tae-yong y la federación comenzó a deteriorarse. Los problemas contractuales, las diferencias en la visión del desarrollo de los jugadores e incluso los resultados menores en varios partidos de prueba han caldeado el ambiente.