Masacrando a Israel en la clasificación para el Mundial de 2026, la selección italiana amenazada con sanciones de la FIFA

VIVA – De selección italiana contra Israel en el evento clasificatorio Copa del Mundo 2026 estuvo marcado por momentos en los que los aficionados vitorearon el himno nacional israelí antes de que comenzara el partido. fifa Se informa que están preparando medidas firmes para abordar el incidente.

Lea también: Los seguidores del Derby Sultan, Qatar y el equipo nacional de los Emiratos Árabes Unidos se alborotan y arrojan el iPhone 17 Pro Max a las gradas



Italia obtuvo una contundente victoria por 3-0 en el partido que se disputó el martes por la tarde, hora local. Este resultado también acabó con las esperanzas de Israel de clasificarse para la fase final de la Copa del Mundo de 2026.

Ahora, las posibilidades de Israel están completamente cerradas porque tienen que esperar que Italia pierda los dos partidos restantes con una diferencia de goles imposible de alcanzar: 15 goles.

Lea también: Estos son los 8 países asiáticos que se clasificarán para el Mundial 2026



Sin embargo, la victoria de Gli Azzurri se destacó por la acción de miles de espectadores en el estadio que aclamaron el himno nacional israelí antes del inicio del partido.

Según informes de los medios italianos, el incidente se produjo en medio de una alta tensión debido al prolongado conflicto entre Israel y Palestina. Desde que estalló la guerra en octubre de 2023, más de 70.000 habitantes de Gaza habrían muerto como resultado de los ataques israelíes.

Lea también: Quién hubiera pensado que Hervé Renard, destruido por Marselino Ferdinand en GBK, finalmente llevaría a Arabia Saudita al Mundial de 2026.



La semana pasada finalmente se alcanzó un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, incluido un intercambio de rehenes.

Una cuenta de X (Twitter) llamada Il Grande Flagello subió un vídeo del ambiente en el estadio cuando el himno nacional israelí fue inundado de silbidos.

“Israele viene sommersa di fischi durante l’inno”, escribió el relato, lo que significa que Israel estaba cubierto de silbatos mientras sonaba el himno nacional.

Este conflicto comenzó cuando Hamás atacó territorio israelí y mató a unas 1.200 personas y tomó más de 250 rehenes.

Desde entonces, el contraataque de Israel contra Gaza ha sido descrito como una forma de genocidio por la Comisión de la ONU, ya que Gaza cumple con los tres criterios del organismo mundial para el hambre extrema.

La actitud de la opinión pública italiana hacia Israel es desde hace tiempo acalorada. Incluso en agosto pasado, la Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol (AIAC) envió una carta abierta pidiendo a la FIFA que suspendiera a Israel de todas las competiciones internacionales.

Si la FIFA realmente interviene, Italia podría seguir los pasos de Escocia. En 2021, Escocia fue multada con £8.024 (alrededor de 160 millones de rupias) después de que sus fanáticos aplaudieran el himno nacional israelí y exhibieran la bandera palestina en Hampden Park.

En ese momento, la FIFA evaluó que esta acción violaba las reglas en materia de orden y seguridad de los partidos. «Perturbaciones durante el himno nacional y uso de símbolos para transmitir mensajes inapropiados en eventos deportivos», se lee en el comunicado oficial de la FIFA en ese momento.