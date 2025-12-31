Masacrado por el Arsenal, Unai Emery se niega a darle la mano a Arteta

VIVA – Entrenador Villa Aston, Unai Emeryse negó a darle la mano Mikel Arteta después de que su equipo perdiera 1-4 ante Arsenal en la semana 19 primera división. El partido se disputará en el Emirates Stadium el miércoles 31 de diciembre de 2025.

El Arsenal pareció dominante y aseguró la victoria con goles de Gabriel Magalhaes, Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús. Mientras tanto, el Aston Villa sólo pudo responder mediante un gol de Ollie Watkins.

Estos resultados fueron un dulce final para el cambio de año para el Arsenal. Los Gunners recibieron con éxito el Año Nuevo situándose en lo más alto de la clasificación de la Premier League.

Al contrario, esta derrota supuso un duro golpe para el Aston Villa. El equipo apodado The Villans no supo aprovechar la oportunidad de ascender al segundo puesto de la clasificación. Si logran robarse la victoria en el Emirates, Villa podría desplazar al Manchester City.

La decepción se notaba en la expresión de Unai Emery. En los instantes posteriores al partido, el técnico español abandonó inmediatamente el campo y se dirigió hacia el pasillo de vestuarios sin estrechar la mano a Mikel Arteta.

Esta acción quedó registrada en un video que circuló ampliamente en las redes sociales, uno de los cuales fue subido por la cuenta @the_nomad_post.

En la transmisión, Arteta miró al banco del Aston Villa como si buscara a Emery. Sin embargo, como su colega no estaba visible, Arteta optó por acercarse a los jugadores del Arsenal en el centro del campo.

Esta derrota también amplió el mal historial de Unai Emery cada vez que visitó la sede del Arsenal. Desde que dirigió por primera vez al Paris Saint-Germain en 2016, Emery nunca ha ganado en el Emirates Stadium.

Los amargos resultados de final de año ponen cada vez más de relieve que Emiratos sigue siendo un lugar difícil de conquistar para Unai Emery y su equipo.