Más y más se atreven a verse sexy después del divorcio, Asri Welas: su nombre también es entretenido

VIVA – Asri welasUna actriz conocida por su imagen materna y humorística, recientemente en el centro de atención pública debido a la transformación de su apariencia más audaz en las redes sociales.

Leer también: Después de ver a Drakor, ingresó inmediatamente al mundo de la magia de Harry Potter



Su nueva apariencia es más abierta y sexo sorprendió a muchas personas, considerando que había sido sinónimo de role-Pole de comedia simple y cálido. Este cambio desencadenó una variedad de reacciones de los ciudadanos, que van desde la admiración hasta la pregunta sobre las razones detrás del nuevo estilo.

Respondiendo a comentarios y preguntas que inundaron su cuenta de redes sociales, Asri Welas finalmente abrió la voz. Explicó que su nueva apariencia no fue un reflejo de los cambios de personalidad, sino parte de la preparación para su último proyecto de actuación.

Leer también: Llamada desde la tumba que se transmite en 2 días en los cines, Nirina Zubir: me da miedo y el corazón apretado



«Hay tantos comentarios: ‘Sra. Asri ¿Por qué su apariencia está un poco abierta? ¿Por qué es esto?’ Debido a eso, todo eso en mi Instagram es parte del papel «, dijo Asri Welas al equipo de medios recientemente.

Afirmó que el estilo de moda más abierto era una forma de totalidad como actriz para revivir el personaje que estaba interpretando.

Leer también: Andre Taulany et al reorganizan la canción de la canción que lleva una versión hilarante de la herida, ¿cómo es el resultado?



Además, Asri reveló que este cambio fue una estrategia para preparar a una audiencia para no sorprenderse por su último proyecto. En el proyecto, interpretará a personajes con escenas que cree que son bastante maduras.

«Mi Instagram ha cambiado un poco para que más tarde no lo sorprenda. Porque hay escenas de adultos que juego», dijo.

Este paso muestra la inteligencia de Asri en la construcción de la anticipación pública de su último trabajo.

Para ASRI, el mundo del entretenimiento exige plena flexibilidad y dedicación a cada papel. Recuerda su papel en la popular serie de comedia.

«El nombre también es entretenido, sí. Solía interpretar a mi esposo y temer a mi esposa, todos los días usando neglige. Sí, tengo que usar una neglige. Me molesto en usar ropa (abierta) así», dijo.

Ahora, está experimentando un papel diferente, y según él, una variedad de respuestas del público se convierten en evidencia de su éxito.

«Ahora es el papel que ahora estoy ejecutando. Todos los comentarios que significan? ¿Qué significa que logré jugar mi papel ahora», agregó.

El cambio en la aparición de Asri Welas también es inseparable de la atención pública relacionada con su vida personal. Después de su organización benéfica con Galech Fadillah anteriormente, Asri parecía cada vez más seguro de explorar un nuevo lado en su carrera.

Aunque su vida personal se había convertido en una conversación, decidió centrarse en la profesionalidad y continuar entreteniendo a los fanáticos con varias obras. Esta transformación es una prueba de que Asri Welas sigue siendo consistente como un verdadero artista que puede adaptarse a la dinámica de la industria del entretenimiento.