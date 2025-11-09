Más triste de lo que ves

Jacarta – Las preocupaciones familiares siguen siendo importantes Ammar Zoni que actualmente languidece en la prisión de Nusakambangan por un caso de drogas. El estado físico y psicológico del actor es cada vez más preocupante, según afirman su madre adoptiva, Titik Haryanti, y su novia, la doctora Kamelia.

Titik Haryanti dijo que Ammar comenzó a quejarse del estado de su cuerpo durante su detención. En la prisión con medidas de seguridad súper estrictas, a Ammar solo se le permite salir de su celda una hora al día para respirar aire fresco. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Sus piernas empezaron a adormecerse porque sólo tardó una hora en salir», explicó Titik Haryanti en la zona de Tendean, en el sur de Yakarta.

Mientras tanto, la doctora Kamelia, que se había comunicado con Ammar mediante videollamada, tampoco pudo evitar emocionarse al ver el estado de su amante. Dijo que las condiciones reales eran mucho peores de lo que veía el público.

«Más tarde, intenta pedirle al tío Jon una grabación, en realidad es más, más triste de lo que te difundieron», dijo Kamelia.

«Sólo pido que en Indonesia la ley no discrimine», añadió.

El propio Ammar Zoni acaba de someterse a un juicio en línea en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta el jueves 6 de noviembre de 2025. En esa ocasión, la estrella de la telenovela 7 Human Tiger reveló una serie de dificultades que experimentó mientras estaba en Nusakambangan.

Admitió que no tuvo acceso adecuado para preparar una nota de defensa (excepción) con su equipo legal.

«¿Cómo vamos a poder celebrar una audiencia de excepción si la comunicación entre mi asesor legal y yo es muy limitada? Tampoco tenemos papel ni bolígrafo para escribir excepciones personales», dijo Ammar Zoni.

Cuando el juez preguntó si podía comunicarse con su abogado por videollamada o por teléfono, Ammar respondió con firmeza que nunca lo había hecho.

«Todavía no, en absoluto, Su Majestad. Todavía no», respondió Ammar en tono serio.

Estas limitaciones hicieron que Ammar se sintiera frustrado porque no podía coordinarse bien en la preparación de su defensa.

«Entonces, ¿cómo podemos crear una excepción?» dijo lleno de confusión.

Ammar también espera que el panel de jueces permita que el juicio se celebre cara a cara para que el proceso de comunicación sea más eficaz.