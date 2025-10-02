Más rico que Keith Urban, la propiedad de Nicole Kidman hasta que sea difícil de calcular

Nashville, VIVA – Noticias de divorcio Nicole Kidman Y Keith Urban después de 19 años de matrimonio sorprendió al público. Pero detrás de la historia del hogar que terminó, la atención estaba en realidad en la fantástica riqueza de esta pareja.

Se sabe que Kidman, una actriz ganadora del Oscar, tiene un ingreso mucho mayor que su esposo, el músico country Keith Urban. Se dice que la riqueza combinada de los dos alcanza casi US $ 500 millones o alrededor de Rp8.3 billones. Este número hace que muchas personas bromeen que solo contarlo puede cansarte. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

No solo en forma de efectivo, la pareja también registró filas de recolección de propiedades de lujo en varios países. Una vez tuvieron 36 hectáreas de granja en Franklin, Tennessee. Además, hay una magnífica mansión en Nashville por un valor de US $ 5.2 millones, completo con siete habitaciones, cines privados, piscinas y canchas de tenis. Sin incluir otras casas en Australia a Portugal.



Nicole Kidman y Keith Urban.

Se han escuchado rumores sobre las grietas de los hogares de Kidman y Urban desde mediados de año. En julio de 2025, la actriz incluso tenía una solicitud de residencia en Portugal sin incluir el nombre urbano en el documento. El gesto fortaleció aún más la especulación de que la relación entre los dos estaba al final de la bocina.

Una fuente cerca de la familia confirmó que este divorcio no era el deseo de Kidman.

«A veces, una relación solo pasa a sus límites. Nicole en realidad no quiere esta separación», dijo la fuente, citada GenteJueves 2 de octubre de 2025.

Por otro lado, el público también se sorprendió por el contenido del segundo acuerdo prematrimonial. Una de las cláusulas conocidas como cláusula de cocaína dijo que Kidman debe pagar a Urban alrededor de US $ 908 mil (Rp. 15 mil millones) por cada año de matrimonio, con la condición de que Urban demostró estar libre de drogas y alcohol.

La cláusula se realizó porque Urban había luchado contra la adicción y tuvo la oportunidad de someterse a rehabilitación. Incluso admitió abiertamente que Nicole Kidman era una figura que era muy meritoria al apoyarlo fuera del problema.

Ahora, a pesar de que su hogar encalló, los nombres de Kidman y Urban seguirán recordados como una de las parejas más fuertes de Hollywood. La diferencia es que, después de este divorcio, el foco público se centra más en los activos extraordinarios de Kidman que parecen ser infinitos para contar.