¡Más que la Primera Dama! Este es el poder oculto de Cilia Flores en Venezuela arrestada por EE.UU.

Estados Unidos, VIVA – La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 fue un día inolvidable para el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Después del ataque de las tropas estadounidenses en Caracas, varias tropas estadounidenses de élite, la Fuerza Delta, ‘huyeron’ de Maduro y Flores de su casa a Nueva York, Estados Unidos.

El arresto de Cilia Flores también hizo que el público se preguntara qué tenía que ver la primera dama con Estados Unidos para que la tuvieran que ‘pisotear’ junto con su esposo la madrugada del sábado hora local.

Según la página The Guardian, Cilia Flores, de 69 años, ha sido considerada durante mucho tiempo una de las figuras más influyentes del mundo. VenezuelaTambién se dice que Flores tiene igual o a veces incluso mayor poder que otras figuras del régimen de gobierno del país, incluida Delcy Rodríguez, la ex vicepresidenta que ahora se desempeña como líder interina del país.

Incluso el presidente venezolano dijo una vez que Flores no era sólo la Primera Dama, sino la principal luchadora, lo que ilustra el papel de primera línea que desempeñó en el régimen.

La pareja se conoció por primera vez en una prisión venezolana mientras visitaban a su mentor político, Hugo Chávez, en la década de 1990.

«Flores es la esposa de Maduro, por supuesto, pero más que eso es una socia clave, una de sus confidentes más cercanas, y ha ayudado mucho en su carrera política. Flores juega más un papel de cerebro, mientras que Maduro es más una fuerza, lo que no significa que le quite habilidades políticas a Maduro, que son muy exitosas, pero ella ha sido un pilar de apoyo para su esposo durante todo el viaje», dijo Eva Golinger, abogada y escritora estadounidense que se reunió con la pareja varias veces mientras asesoraba a Chávez.

Cuando se conocieron, Maduro era chofer de autobús y líder sindical, mientras que Flores, seis años mayor, trabajaba como abogado y formaba parte del equipo legal que intentaba liberar a Chávez, quien estaba encarcelado por participar en un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992.

Después de la liberación de Chávez, la pareja se sumergió de lleno en el movimiento político que llegó a conocerse como chavismo. Cuando Chávez llegó al poder por primera vez en 1999, Flores y Maduro obtuvieron altos cargos y poco a poco ampliaron su influencia política.