¡Más práctico, aquí hay 10 opciones de transporte público durante las vacaciones en Yakarta!

VIVA – Jacarta Ofreciendo una variedad de lugares interesantes que se pueden explorar, que van desde sitios históricos hasta destinos modernos que están llenos de entretenimiento. Con una amplia selección de atracciones turísticas, Yakarta es una ciudad atractiva para visitar, bueno para día festivo viaje corto o largo.

Cuando llegas a Yakarta, uno de los primeros pasos que se pueden hacer es ordenar Boletos de avión de león a Yakarta A través de plataformas como Traveloka. Comprar boletos en Traveloka siempre ofrece más beneficios, como varias promociones.

Con promociones interesantes como esta, las vacaciones se pueden comenzar más prácticas. Aquí hay algunos consejos para usar transporte público En Yakarta durante las vacaciones para que el viaje sea más suave y cómodo.

10 opciones de transporte público en Yakarta

1. Aproveche Transjakarta para rutas lejanas

Si planea explorar Yakarta, una de las opciones de transporte público confiables es Transjakarta. Como un tránsito rápido de autobuses (BRT), Transjakarta tiene una ruta especial que minimiza la congestión, de modo que el viaje puede ser más rápido. Además, la tarifa es muy asequible, solo RP3,500 para un viaje. Puede tomar Transjakarta para llegar a varios puntos turísticos famosos en Yakarta como Monas, Ciudad Vieja o áreas culinarias en Menteng.

2. Use MRT para viajes rápidos y cómodos

Para viajes más rápidos y cómodos, trate de aprovechar MRT Yakarta. Este modo de transporte sirve viajes desde Lebak Bulus hasta la rotonda HI. MRT tiene un camino subterráneo libre de atascos de tráfico, por lo que el tiempo de viaje se vuelve más eficiente. Este camino es muy adecuado para aquellos que desean visitar áreas comerciales o centros comerciales como Plaza Senayan o Grand Indonesia.

3. Pruebe la línea de cercanías de tren eléctrico (KRL)

KRL es una opción popular para muchas personas que viven o visitan Jabodetabek. Además de los precios de las entradas asequibles, KRL también conecta a Yakarta con ciudades satelitales como Bogor y Depok. Si quieres ir a lugares interesantes alrededor de Yakarta, KRL puede ser la opción correcta. Estaciones como Yakarta Kota o Cikini lo conectan directamente con varios destinos turísticos.

4. Jabodetabek LRT para llegar a sitios turísticos

Si desea explorar áreas fuera de Yakarta, Jabodetabek LRT puede ser una solución. Este servicio de transporte conecta varias áreas en Jabodetabek, como Cibubur, Cawang, con Jatijar. Una de las rutas bastante interesantes es ir a Tebet Eco Park en el sur de Yakarta. Esta es la elección correcta para aquellos que desean disfrutar fácilmente de la atmósfera natural.

5. Use Mikrotrans para llegar a áreas a las que no se alcanza el transporte grande

Para ubicaciones más específicas o menos accesibles para grandes modos de transporte, los microtranos pueden ser una solución. Mikrotrans es un transporte público basado en minibus integrado con Jaklingko, el sistema de pago de transporte de Yakarta. Al usar la tarjeta Jaklingko, los viajes a áreas más pequeñas pueden ser más fáciles y económicos.

6. Taxi de motocicleta en línea y Bajaj como una opción para ubicaciones inalcanzables

Ojek Online o Bajaj es una opción práctica para viajes cortos, especialmente si el destino al que desea ir no es asequible para un gran transporte o se encuentra en un área más densa. Al usar aplicaciones como Gojek o Grab, puede pedir un taxi en motocicleta en línea de manera fácil y rápida. Aunque la tarifa es un poco más costosa, los taxis de motocicletas en línea y Bajaj son muy eficientes para evitar la congestión y lograr objetivos más rápidos.

7. Use una tarjeta electrónica para pagos más fáciles

Para que sea más fácil viajar, debe usar una tarjeta electrónica como Jakcard, Flazz o E-Money. Estas tarjetas se pueden usar para varios modos de transporte público en Yakarta, desde KRL, MRT, hasta Transjakarta. Al usar una tarjeta electrónica, no necesita molestarse en comprar boletos físicos cada vez que quiera tomar el transporte público. Además, el proceso de pago se vuelve más rápido y más práctico.

8. Planifique las rutas de viaje con aplicaciones

Antes de irse, es bueno planificar un viaje primero usando una aplicación como Google Maps. Ambas aplicaciones proporcionan la mejor información de ruta y un tiempo de viaje más preciso. Esto lo ayudará a evitar los atascos de tráfico y elegir el modo de transporte más eficiente de acuerdo con los objetivos.

9. Aproveche las promociones y descuentos disponibles

Para ahorrar costos de transporte durante las vacaciones, asegúrese de aprovechar siempre las promociones o descuentos disponibles. Algunas aplicaciones de transporte en línea a menudo ofrecen ciertos descuentos o promociones que pueden ayudar a reducir los costos de viaje. Por ejemplo, si compra boletos de avión en Traveloka, las promociones a menudo están disponibles que pueden usarse para viajes más eficientes.

10. No olvide verificar la hora operativa del transporte público

Cada modo de transporte público en Yakarta tiene diferentes horas de operación. Por lo tanto, asegúrese de verificar el calendario de partida para no quedarse atrás o esperar demasiado. Por ejemplo, KRL y MRT operan de mañana a noche, mientras que Transjakarta también tiene horas de operación bastante flexibles, pero es mejor verificarlo antes.

Con una amplia selección de transporte público eficiente, las vacaciones en Yakarta pueden ser más prácticas y divertidas. No olvide siempre pedir boletos de avión de Air Lion a Yakarta en Traveloka para obtener los mejores precios y promociones atractivas, como Go Landing in Luxury, que ofrece transferencias de aeropuerto gratuitas para pedidos de clase ejecutiva. Inmediatamente planifique unas vacaciones y aproveche las diversas instalaciones disponibles.