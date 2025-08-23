¡Más popular! Thom Haye elige a Persib Bandung, Twente abre a Mees Hilgers al Palacio de Cristal

VIVA – Noticias relacionadas del centrocampista del equipo nacional indonesio, Thom Haye se convirtió en los lectores de Viva más populares durante el sábado 23 de agosto de 2025.

Leer también: Declaración honesta Twente sobre el tema de Mees Hilgers Únete a Crystal Palace



Thom Haye todavía está desempleado alias sin un club. No sin entusiastas, varios clubes, según los informes, quieren proponer el jugador de 30 años. Sin embargo, lo más rumoreado es Perseguidor Bandung.

Además de las noticias relacionadas con Thom Haye, también hay una transferencia de transferencia de defensor del equipo nacional de Indonesia, Mees Hilgers. Actualmente está congelado por FC Twente Porque quieres irte.

Leer también: ¿Thom Haye elige Persib o Seklub con Pratama Arhan? ¡Los fanáticos del equipo nacional indonesio están emocionados!



Pero el problema es que no hay un club que tenga la intención de reclutarlo. El problema explota, el jugador de 24 años fue abordado por el club de la Premier League, Crystal Palace. Sobre los rumores, FC Twente abre votos.

Además de las dos noticias anteriores, una serie de artículos no escaparon de la atención del lector. ¿Cómo qué? El siguiente resumen en Round Up:

Leer también: Marc Klok Rummonds botellas embotelladas, tentula a este jugador de Persib debido a la risa



5. Praisly, el Manchester City es derrotado por Tottenham en Etihad

Tottenham Hotspur hizo una gran sorpresa en la segunda semana de la liga inglesa 2025/2026. Ven a la sede Manchester City En el estadio Etihad, los Spurs parecían feroces y robando con éxito una victoria por 2-0, la hora local del domingo por la noche.

Brennan Johnson abrió la ventaja de los Spurs en el minuto 35. El objetivo era tenso porque fue revisado por VAR debido a la supuesta fuera de juego Richarlison, pero el árbitro finalmente se aprobó.

4. 3 Este estadio es blanco de PSSI para convertirse en un nuevo hogar del equipo nacional indonesio

PSSI comenzó a preparar varios estadios como candidatos al hogar nuevos Equipo nacional indonesio. Este paso fue dado para expandir la opción del lugar de Garuda después de la calificación de la Copa Mundial 2026 casi siempre jugada en el estadio principal de Bung Karno (SUGBK), Yakarta.

En la agenda del primer día de la FIFA en septiembre de 2025, el equipo nacional indonesio se presentará en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT), Surabaya. Sin embargo, PSSI no se detuvo allí. Hay otros tres estadios que ahora están entrando en radar como una alternativa a la jaula del equipo nacional en el futuro.

3. Efectivamente, los comentarios del entrenador de Malut United, Persija Yakarta están casi indefensos en JIS

PERSIJA JAKARTA No pudo ganar al entretener a Malut United en la tercera semana de la Super League 2025/2026 en el Estadio Internacional de Yakarta (JIS), el sábado 23 de agosto de 2025.

El partido terminó en un empate, reforzando la predicción del entrenador Hendri Susilo, quien anteriormente estaba seguro de que su equipo podía molestar a los Kemayoran Tigers.

2. Declaración honesta Twente sobre el tema de Mees Hilgers Únete a Crystal Palace

Especulación futura Mees Hilgers Junto con el FC Twente continuó en el centro de atención. El defensor del equipo nacional indonesio ha estado deseando abiertamente abandonar el Enschede Club en el mercado de transferencias de verano de 2025.

De hecho, el contrato de Hilgers aún queda un año. Sin embargo, el jugador está ansioso por dejar a los holandeses más rápido para aumentar la experiencia en el extranjero.

1. Thom Haye elige Persib o Seklub con Pratama Arhan? ¡Los fanáticos del equipo nacional indonesio están emocionados!

El futuro del centrocampista del equipo nacional indonesio, Thom Hayeen medio de un material de chismes caliente. El jugador de 30 años ahora no tiene un club, pero todavía se llama Patrick Kluivert al equipo de Garuda para el primer día de la FIFA septiembre de 2025.

Esta situación inmediatamente condujo a un gran rumor: Haye está asociado con Persib Bandung ¡Y Bangkok United!