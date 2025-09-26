Más no es menos mortal

Puede anticipar una cierta expansión del tema y arco de la trama a cualquier trilogía narrativa planificada. Pero esa expectativa se desperdiciaría en Renny HarlinLa continuación de tres partes de Lionsgate «Los extraños«La franquicia, que se filmó continuamente en un tipo de» LOTR «, se realiza en ubicaciones eslovenas (que se mantiene en Oregon) hace dos años. Ahora que los espectadores han alcanzado el punto de dos tercios, está bastante claro lo que el director y sus escritores han logrado, con igual que fácilmente en una sola característica, una característica que trabajó perfectamente para que Bertino de Bryan Bertino sea el Original de Eerily 2008, así, así, así como un tipo de RobertS, así como el Format de Roberts, así como Roberts, así como el Formato de Roberts, así como el Original de Bertino. Convencional pero vívido seguimiento «Prey en la noche» una década después.

La llegada del «Capítulo 1» de Harlin en mayo pasado aumentó la emoción moderada: entre un tramo de apertura cliché y un clímax decepcionante, fue un ejercicio decente en el suspenso básico de talk and shash. «The Strangers: Capítulo 2» obtuvo críticas mucho peores de fantástico Fest, citando la escritura endeble y una historia de fondo mal concebida. Pero tomado puramente como un paseo de emoción en la calderera, la secuela realmente no es mitad mala. Un artesano confiable que rara vez es aburrido, Harlin recibe un sólido kilometraje de piezas de seguridad en su mayoría sin diálogo en las que Madelaine PetschLa heroína ya herida es perseguida y amenazada por los asesinos enmascarados de la serie. Es posible que estemos en territorio de placer culpable aquí, pero bueno, ahora estoy más preparado para «3» ahora de lo que se habría anticipado después de «Capítulo 1».

Esa entrega previa terminó con Maya (Petsch) se fue a Dead, luego despertando en un hospital rural después de una noche de terror de invasión en el hogar en una cabaña de alquiler, su novio Ryan (Froy Gutiérrez, visto en flashbacks aquí) no sobrevivió. Una secuencia de etiqueta en medio de los créditos de cierre sugirió que su terrible experiencia apenas había terminado. De hecho, ella apenas es la conciencia cuando los lugareños de Venus vuelven a activar sus alarmas, seguidos pronto por una llamada telefónica aterradora y el sonido de pelearse fuera de su habitación. El personal del hospital no se encuentra en ninguna parte, las salidas bloqueadas y la energía. No hace falta decir que, en unos momentos, está corriendo por los corredores para su vida, nuevamente huyendo tres figuras silenciosas en máscaras de tipo Halloween, con armas mortales.

Después de un par de afeitados muy cercanos, ella sale del edificio a una tormenta de lluvia, asaltantes todavía en la cola. Ocasionalmente se encuentra con un extraño que podría ser útil; de hecho, parece que algunos de los pueblos vagamente malévolos no son inmunes a ser atacados por esos mismos ghouls. Pero no se puede confiar en nadie, incluido el sheriff (Richard Brake) o varios lugareños más jóvenes interpretados por Emma Horvath, Brooke Johnson, Gabriel Basso, Milo Callaghan y otros. Como era de esperar, cualquier compañero de la ciudad que intenta acudir al rescate de Maya (una hermana alertada de su peligro es sacar las cuerdas de larga distancia) inmediatamente se encuentran en la parte superior de la lista de éxitos letales.

Es bueno que el «Capítulo 2» no demore mucho en el hospital, ya que eso sería demasiado redolente del original «Halloween II», la «presa fría 2» noruega y otros corteses varados en ese lugar. Pero Harlin puede obtener un grado justo de temor atmosférico y resucitar una práctica sacudida o dos en casi cualquier entorno, los mejores casos aquí aprovechando una morgue y un establo de caballos.

La mayoría de los espectadores probablemente podrían prescindir de la escena en la que Maya (habiendo adquirido fácilmente una bolsa de kit médico) sutura dolorosamente su herida de estómago reabrida. Posiblemente, la película salta al tiburón una vez que se enfrenta en el bosque con una bestia carnívora diferente no humana cuya representación generada por computadora no es demasiado convincente. También hay momentos en los que la necesidad de hacer que cada acto de carácter de margen adquiere sospechosamente la tontería ilógica de los thrillers italianos de Giallo de los años setenta.

Sin embargo, lo peor en el guión de Alan R. Cohen y Alan Freedland son los flashbacks de un triángulo de la escuela primaria entre los personajes que presumiblemente crecen para ser nuestros asesinos en serie enmascarados. Este intento de establecer fundamentos psicológicos para el caos actual (aunque no hay una conexión evidente con las dos primeras películas de toda la franquicia) es primitivo en el mejor de los casos. Más intrigante es la pista de correr de que el conteo de cuerpo alto de cuerpo puede estar conectado con algún tipo de fanatismo religioso, una idea que tendremos que esperar hasta la Parte 3 para ver más desarrollado. Como antes, hay una burla de las cosas por venir en los créditos finales, esta vez sugiriendo que la trilogía realmente podría terminar yendo a algún lugar en términos de revelar una conspiración explicativa más grande.

Aunque ella y Gutiérrez hicieron los liderazgo bastante suave anteriormente, sus personajes otorgaron poca definición en el guión, Petsch se eleva a la ocasión de una actuación casi completamente física aquí: Maya se atraviesa el molino, que soporta con una determinación cada vez mayor. Otros giros son competentes, aunque no se les da mucho para trabajar, Basso en particular obteniendo una escena tardía que es llamativa sin ninguna razón obvia y, por lo tanto, juega como la indulgencia del actor.

Lo que funciona en todo momento, incluso cuando la acumulación de los cepillos de nuestra heroína con la muerte comienza a tambalearse, es la ingeniería de acción tensa de Harlin. La originalidad conceptual falta para hacer que los episodios de persecución y confrontación del «Capítulo 2» sean memorables. Aún así, canalizan dosis sólidas de frío siniestro y peligro vívido, sin mucho sangre gráfica, incluso. Liberado del confinamiento de la primera entrega en gran parte al interior, el director de fotografía José David Montero aprovecha al máximo sus lugares frecuentemente forestados. La editora Michelle Harrison mantiene las cosas generalmente tensas a pesar de un contenido repetitivo, y una partitura original de Justin Burnett y Oscar Senen presionan el botón de pánico musical con una habilidad considerable.