Más ligero, más fuerte y avanzado

Bolonia, VIVA – Ducati ha vuelto a presentar la última generación de Monster en el Ducati World Premiere 2026. Esta moto es una continuación de la leyenda que existe desde 1992 y es conocida como la pionera del segmento de las motos deportivas nude.

La Monster 2026 trae un nuevo diseño que aún mantiene sus características icónicas. El tanque estilo bisonte ahora parece más elegante pero aún musculoso, mientras que los faros delanteros completamente LED en forma de doble C añaden una impresión moderna y agresiva.

Adaptado por VIVA Otomotif del comunicado oficial de Ducati del viernes 24 de octubre de 2025, la posición de conducción se vuelve más cómoda gracias al asiento más bajo, ahora de 815 milímetros, y se puede bajar a 775 milímetros con accesorios adicionales. Ducati también rediseñó los paneles laterales para canalizar el calor del motor lejos del conductor para mayor comodidad en condiciones de tráfico intenso.

El nuevo motor V2 de dos cilindros está en el centro de los cambios en la Monster de quinta generación. Gracias a la tecnología Intake Variable Timing, la potencia máxima alcanza los 111 CV a 9.000 rpm con un carácter de potencia suave a bajas revoluciones y potente a altas revoluciones.

El peso del motor es ahora casi seis kilogramos más ligero que en la versión anterior, lo que hace que la aceleración sea más reactiva. El intervalo de ajuste de válvulas también se amplía hasta los 45.000 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los más eficientes de su clase.

El cuadro de aluminio monocasco inspirado en la Panigale proporciona un equilibrio entre resistencia y agilidad. Con un peso de sólo 175 kilogramos, la Monster 2026 se siente estable pero aún así es fácil de controlar en diversas condiciones de la carretera.

La suspensión delantera y trasera de Showa ha sido recalibrada para brindar comodidad diaria sin reducir sus capacidades deportivas. El sistema de frenos Brembo con discos dobles de 320 milímetros en la parte delantera garantiza una potencia de frenada potente y precisa.

Los neumáticos Pirelli Diablo Rosso IV se utilizan para mantener una tracción óptima en superficies de carreteras secas y mojadas. Esta combinación de componentes mantiene la Monster segura, ágil y divertida de conducir.

Ducati también ha equipado esta moto con cuatro modos de conducción que se pueden ajustar según las necesidades del piloto. Las características de seguridad como el control de tracción, el control de caballitos, el control del freno motor y el ABS en curvas completan el moderno paquete tecnológico.