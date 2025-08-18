Más leal, unificado con la gente

Yakarta, Viva – Hasto Kristiyanto Abra su voz sobre el que fue reenviado por el presidente del Partido Democrático de la Lucha (PDI -P) indonesio (PDI -P)Pdip) Megawati soekarnoputri servido como Secretario General de PDIP.

Hasto afirmó que el nombramiento como Secretario General era una prerrogativa de Megawati Soekarnoputri. También prometió llevar a cabo sus deberes como el Secretario General de PDIP lo mejor posible.

«Los deberes y responsabilidades que me dieron ciertamente se llevarán a cabo lo mejor posible», dijo Hasto a los periodistas de la PDIP Party School, South Yakarta, citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Hasto también enfatizó que sería mucho más total y leal a PDIP. Incluyendo él dijo, cada vez más integrado y cerca de la comunidad.

«Realizamos órdenes lo mejor posible, mucho más total, mucho más leales y luego nos integramos con el poder de la gente», dijo Hasto.

Anteriormente informó, el presidente del Partido de Lucha demócrata de Indonesia (PDIP), Megawati Soekarnoputri estableció el puesto de Secretario General de PDIP para el período 2025-2030. Hasto Kristiyanto fue designado nuevamente para ocupar el puesto.

«Sí, es cierto», dijo el presidente del PDIP DPP, Andreas Hugo cuando los periodistas confirmaron el jueves 14 de agosto de 2025.

El puesto de Secretario General de PDIP fue ocupada anteriormente por Megawati Soekarnoputri basada en la decisión del Congreso PDIP en Bali hace algún tiempo.

Se sabe que Hasto acaba de recibir una amnistía del presidente indonesio Prabowo Subianto un día antes de la determinación de la nueva estructura de gestión PDIP.