Más grande, más audaz y mejor que nunca

La segunda temporada de TGL comenzará el 28 de diciembre de 2025. Antes de su inicio, la liga ha anunciado una serie de cambios emocionantes. Las actualizaciones tienen como objetivo mejorar la experiencia de los fanáticos y al mismo tiempo aumentar el desafío para los jugadores.

Aprovechando el éxito y los comentarios de su temporada inaugural, el TGL sigue su misión de crear una experiencia de golf bajo techo más inmersiva e interactiva. Uno que funcione tanto para visualización televisiva como presencial.

Mejoras centradas en los fans

Una de las actualizaciones para los fanáticos incluye acceso a los aspectos detrás de escena del deporte. Si bien la temporada pasada se centró en la competencia, la segunda temporada ofrecerá más información sobre las interacciones de los jugadores.

Por primera vez, los aficionados podrán escuchar a los jugadores gracias a las nuevas combinar tecnología de audio. Los competidores tendrán micrófonos y, a través de dispositivos con Bluetooth, los fanáticos podrán elegir la perspectiva de qué jugador seguir. Podrán escuchar la estrategia, los comentarios y, sí, las charlas basura, que a menudo no se escuchan.

El TGL también es ampliar los asientos del estadio para acercar a los fans a la acción. Se agregaron cincuenta nuevos asientos junto al green en el área inferior, brindando a los asistentes una vista más íntima del juego. El objetivo no es sólo brindar una mejor apariencia a los fanáticos, sino también fomentar una mayor participación de los fanáticos. Júpiter enlaza GC Tom Kim su opinión sobre el cambio:

«Creo que los fans necesitan involucrarse más», dijo Kim. «Creo que estuvieron geniales el año pasado. Poder estar tan cerca de los fanáticos es muy especial, cuando puedes escucharlos. Cuando jugamos torneos de golf normales, es muy silencioso y estás muy concentrado.

Para mejorar aún más la experiencia de los fanáticos, Sofi Center agregó nuevos centros de hospitalidad. Estas áreas se centran en la comida, las bebidas y la interacción social. Andrew Georg, vicepresidente deportivo de TMRWCompartimos la visión de la liga:

«Queremos que la gente venga y pase el rato», dijo George. «Ven temprano. Ven dos horas antes del partido y quédate después. Queremos intentar que la mayor cantidad de gente posible en estas instalaciones».

Aunque aún no se ha implementado, George insinuó planes futuros acercar aún más a los fanáticos a los jugadores con recepciones, sesiones de preguntas y respuestas y charlas informales que profundizarán el compromiso de la liga con la participación de los fanáticos.

Cambios de jugador

La segunda temporada está diseñada para desafiar a los jugadores de nuevas maneras. El green se ha ampliado un 38% y ahora está rodeado de bunkers significativamente más grandes, lo que aumenta la dificultad y obliga a los competidores a ajustar sus estrategias.

El TGL confirmó las actualizaciones en Instagram, enfatizando cómo se decidieron los cambios: «Estamos emocionados de anunciar la primera ronda de mejoras para la temporada 2 de TGL, todas basadas en datos, análisis y comentarios de los jugadores de la temporada 1».

Además, el número de ubicaciones de hoyos ha aumentado de siete a doce, lo que ofrece una mayor variedad y requiere que los jugadores piensen de manera más creativa con cada tiro. Estas modificaciones tienen como objetivo aumentar la competencia y mantener a los fanáticos al borde de sus asientos.

Con estas actualizaciones centradas en los fanáticos y los jugadores, la segunda temporada de TGL promete ser más grande, más audaz y más inmersiva que nunca. Desde asientos más cercanos y audio en vivo hasta greens ampliados y desafíos estratégicos, la liga está estableciendo un nuevo estándar para el entretenimiento en el golf bajo techo.