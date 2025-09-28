Más duro y elegante, Mitsubishi, Pajero, Pajero Sport, proteja el trono del rey de las calles

Yakarta, Viva –Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (Mmksi) Presenta el último repaso al nuevo modelo de Mitsubishi Pajero Sport. Este SUV Media Mitsubishi Mainstay todavía mantiene su posición como una de las troncales del segmento de vehículos utilitarios deportivos en el país.

Durante más de 15 años, Pajero Sport ha sido ampliamente conocido como un vehículo difícil para diversas condiciones de la carretera. Con la última actualización, Mitsubishi quiere fortalecer la identidad del producto al tiempo que se suma a la comodidad y el lujo en su clase.

El director presidente de PT MMKSI, Atsushi Kurita, enfatizó que el refresco del nuevo deporte de Pajero no solo se limita a la apariencia, sino también a la experiencia de conducción.

«El nuevo Pajero Sport tiene un diseño encantador y ofrece una flexibilidad de lujo y superior, combinando diseños ordenados con tecnología avanzada y comodidad para proporcionar una experiencia de manejo extraordinaria», dijo en un comunicado oficial, el domingo 28 de septiembre de 2025.

En términos de exterior, aparece un nuevo deporte de Pajero con una nueva rejilla frontal hexagonal, un parachoques delantero actualizado y ruedas de aleación de aleación de 18 pulgadas con opciones monótonas y dos tonos. El aura elegante y resistente se está volviendo más gruesa, además de distinguirlo de los competidores en la misma clase.

Al ingresar a la cabina, los matices modernos se destacan a través de cuero sintético con una combinación de adornos de titanio negro y burdeos, así como nuevas características como techo solar, volante multifunción, pantalla digital de 8 pulgadas, entretenimiento de asientos traseros, a un cargador inalámbrico. La tecnología de CA de doble zona con Nanoe X también está integrada para aumentar la comodidad.

El rendimiento sigue siendo un pilar de Pajero Sport. La variante Dakar está equipada con un motor 4N15 diesel de 2.442 cc con 181 PS con un torque máximo de 430 nm, mientras que las variantes Exceed y GLX usan un motor diesel 4D56 2.477 cc con 136 PS de potencia y 324 nm de torque.

La combinación de los dos ofrece opciones según sea necesario, desde la eficiencia diaria hasta el rendimiento para un terreno desafiante.

Las características de seguridad se completan, que van desde 7 bolsas de aire, control de crucero adaptativo, mitigación de colisión hacia adelante, advertencia de punto ciego, hasta 4 modo todoterreno (grava, barro/nieve, arena, roca), lo que facilita a los automovilistas ajustar las condiciones de la carretera.

Para algunos usuarios, esta actualización da más valor. Alib, un nuevo usuario deportivo de Pajero de Serang, reconoció que las características de seguridad lo hacían más seguro.

«La función de hinojo ayuda, Auto Brake se siente seguro. Del lado de BBM tampoco es un desperdicio, el rendimiento es más receptivo», dijo.

Mientras Rifat Sungkar, el embajador de la marca Mitsubishi Motors Indonesia, evaluó que la conducción dinámica de Pajero sigue siendo la principal atracción.

«Este automóvil es resistente y musculoso, pero muy amigable para las mujeres que conducen. La dinámica de conducción está llegando a coleccionarse, por lo que las personas volverán a ser un cliente fiel de Pajero Sport de generación en generación», dijo Rifat.

En términos de precio, ahora se ofrece un nuevo deporte de Pajero a partir de RP577.7 millones (OTR Jabodetabek) para la variante de MT excede (4×2). Los consumidores también pueden elegir otras variantes como Dakar Ultimate (4×4) AT, Dakar Ultimate (4×2) AT, Dakar (4×2) AT, excede (4×2) AT, a GLX (4×4) MT. Especialmente para el color de la perla blanca de cuarzo, hay un costo adicional de RP. 3 millones.