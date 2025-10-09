Más desempleo en Japón, ¿cuál es el destino de los trabajadores extranjeros?

Jacarta – Mercado mano de obra Japón que siempre se ha considerado dura, empieza a dar signos de debilidad. Los últimos datos indican que el empleo en Sakura Country está experimentando una desaceleración.

Números crecientes desempleo Esta es una señal de que la economía japonesa enfrenta ahora una presión que no puede ignorarse.

Por otro lado, las empresas siguen luchando por satisfacer las necesidades laborales y también tienen que afrontar nuevos desafíos, en particular las crecientes exigencias salariales. Esta situación coloca a Japón en una encrucijada difícil, entre mantener la estabilidad económica y contener el impacto de una crisis laboral cada vez más crónica.

Según un informe del Ministerio del Interior japonés, la tasa de desempleo aumentó al 2,6 por ciento en agosto de 2025, frente al 2,3 por ciento del mes anterior. La cifra es la más alta en más de un año y ligeramente por encima de las estimaciones de los economistas del 2,4 por ciento.

Al mismo tiempo, la proporción vacante de empleo hacia los solicitantes cayó de 1,22 a 1,20. Esto significa que hay alrededor de 120 vacantes por cada 100 solicitantes de empleo, y este es el nivel más bajo desde 2022.



Ilustración del crecimiento económico de Japón.

«El fuerte mercado laboral puede estar empezando a perder fuerza», dijo Masato Koike, economista senior del Sompo Institute Plus, citado por NDTVJueves 9 de octubre de 2025.

«Los altos aranceles impuestos por la administración Trump han reducido las vacantes, especialmente para los trabajos a tiempo parcial. Ahora, incluso los puestos a tiempo completo están empezando a verse afectados», continuó.

A pesar de la pequeña debilidad, estos datos todavía muestran que el mercado laboral japonés sigue siendo relativamente fuerte. Sin embargo, la escasez de mano de obra a largo plazo continúa presionando a las empresas a aumentar los salarios para retener a los empleados.

Esta presión mantiene alto el crecimiento de los salarios y es uno de los factores importantes que supervisa el Banco de Japón (BOJ) para determinar la dirección de la política monetaria.

El BOJ anunciará su próxima decisión sobre las tasas de interés el 30 de octubre y las expectativas del mercado de un aumento de las tasas de interés están creciendo. Dos miembros de la junta habían expresado anteriormente objeciones a la política de tipos de interés fijos, señalando que la dirección del banco central estaba empezando a virar hacia un ajuste.

En su último informe, el BOJ reconoció que ampliar la oferta laboral a través de mujeres y personas mayores es cada vez más difícil. Aun así, hay un lado positivo: el número de trabajadoras a tiempo completo alcanzó un récord con 13,6 millones de personas en agosto. Esto marca dos meses consecutivos de aumentos desde que comenzaron los registros en 2013.