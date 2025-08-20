Más de la mitad de la República de Indonesia, vive sin un plan financiero a largo plazo

Yakarta, Viva – Conciencia pública de su importancia planificación financiera A largo plazo sigue siendo relativamente bajo. En medio de la incertidumbre económica y la presión inflacionaria, muchas familias en Indonesia prefieren centrarse en las necesidades diarias en lugar de preparar estrategias financieras para el futuro.

Esta condición es un desafío para la industria financiera, especialmente la banca y el seguro, en la presentación de soluciones relevantes y de fácil acceso.

Sun Life Asia Financial Resilience Index 2025 muestra que el 55% de las personas indonesias no tienen un plan financiero para más de un año, y solo el 9% ha preparado la planificación durante más de 10 años.

Al mismo tiempo, el 92% de las personas se ven directamente afectadas por la inflación, lo que fomenta su enfoque más en las necesidades diarias.

«Muchas personas, especialmente las generaciones productivas, quieren tener protección pero no quieren un proceso complicado o un compromiso de pago a largo plazo», dijo Octavianus Ariwan, director de distribución de asociaciones, Vida del sol IndonesiaComo se cita de un comunicado de prensa, miércoles 20 de agosto de 2025.

«La protección del plan de seguros X-TRA responde esta necesidad al ofrecer protección y los beneficios de la vida en un producto que sigue siendo fácilmente accesible», explicó.

Este nuevo producto, Protección del plan de seguros X-TRA, fue lanzado oficialmente por PT Sun Life Financial Indonesia («Sun Life Indonesia») con PT Bank Negocio CIMB TBK («Negocio CIMB»).

Con la protección de la vida de hasta Rp2.5 mil millones sin cheques médicos, beneficios anuales y rendimientos premium de hasta el 140%, este producto se conoce como una de las soluciones prácticas para responder al bajo nivel de planificación financiera comunitaria.

Como producto tradicional de seguro de vida, la protección del plan X-TRA ofrece protección de la vida de hasta 14 veces la prima anual, beneficios anuales regulares durante el período de póliza activa, así como los beneficios finales del contrato con un total de hasta el 140% de la prima pagada.

Los clientes solo necesitan elegir un período de pago premium de 5 o 10 años para protección durante 20 a 30 años.

«Por lo tanto, el lanzamiento del seguro de protección del plan X-TRA con la vida solar es parte de los esfuerzos continuos de CIMB Niaga para responder esto, porque este producto de seguro no solo proporciona protección mental y calma a través del valor de la cobertura mental otorgada hasta 14 veces primas anuales», dijo Ariteguh Arief, jefe de negocios preferidos, ricos y seguros, CIMB NiAga.

Además, con los beneficios del ingreso anual y el final del contrato, este producto puede ayudar a la comunidad a construir estabilidad financiera a largo plazo. «Con los beneficios que se pueden sentir durante la vida, no solo cuando ocurre el riesgo y, por supuesto, enriquecerá aún más la cartera de protección y soluciones financieras disponibles para los clientes de CIMB NIAGA», agregó.

«Los procesos simples, los beneficios de protección máximos y el potencial de retorno competitivo, el seguro de protección X-Tra permite a nuestros clientes planificar el futuro con más confianza, sin sacrificar la comodidad de la vida hoy», dijo Ariteguh.

La propia asociación de Sun Life y CIMB Niaga se ha estado ejecutando desde 2009 y se extiende a 2039. Se espera que esta sinergia continúe trayendo un acceso más amplio a productos de protección y soluciones financieras que se adapten a las necesidades de la comunidad.

«Entendemos que las personas de hoy quieren una solución financiera equilibrada, entre la protección de las almas y los beneficios financieros que se pueden sentir directamente. Junto con CIMB Niaga, queremos presentar una experiencia más simple y de alto valor y seguir siendo asequibles», concluyó Octavianus Ariwan.