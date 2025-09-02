Más de 800 asesinados, casi 2800 heridos en Afghan Temblor







Más de 800 personas han sido confirmadas muertas y casi 2800 heridas después de un fuerte terremoto golpearon al este AfganistánEl Washington Post informó, citando a las autoridades dirigidas por los talibanes. El temblor golpeó la provincia de Kunar, una región montañosa que bordea Pakistán, alrededor de la medianoche del domingo, aplanando múltiples aldeas, según los funcionarios. El primer ministro Narendra Modi expresó su dolor por la pérdida de vidas y afirmó que India está lista para proporcionar toda la posible ayuda y alivio a las personas afectadas.

Khaama Press, citando a las autoridades dirigidas por los talibanes, informó que los distritos de Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi y Chapa Dara de la provincia de Kunar eran las áreas peores golpes. En la provincia de Nangarhar, al menos nueve personas murieron y varias otras resultaron heridas. Las aldeas enteras hechas de barro y piedra frágiles colapsaron, mientras que los deslizamientos de tierra cortaron las rutas vitales, y las descomposiciones de comunicación obstaculizaron aún más los esfuerzos de rescate y ayuda.

Las autoridades confirmaron la escala de víctimas y pidieron ayuda internacional urgente. Se enviaron trabajadores de rescate y helicópteros, pero las operaciones se han visto obstaculizadas por terrenos ásperos y daños generalizados en la infraestructura, informó Khaama Press.

El desastre subraya la persistente vulnerabilidad de Afganistán a los terremotos, particularmente en áreas montañosas y remotas. Se produce menos de dos años después de otro terremoto mortal, destacando la amenaza recurrente. Se sintieron temblores en varias partes de Pakistán después de los fuertes terremoto de magnitud 6.0 golpeó Afganistán.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente