Más de 66,000 muertos en Gaza, dice el ministerio de salud cuando Netanyahu se dirige a nosotros







Más de 66,000 palestinos han sido asesinados en el Guerra de Israel-HamasEl Ministerio de Salud de Gaza dijo el domingo, un día antes de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirige a la Casa Blanca para conversar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al detener la ofensiva continua de Israel en la Franja de Gaza.

Netanyahu ha estado bajo una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra. La Unión Europea está considerando sanciones contra Israel y hay movimientos en crecimiento para un boicot deportivo y cultural contra Israel.

Después de que docenas de delegados salieron del pasillo, Netanyahu les dijo a otros líderes mundiales el viernes en la Asamblea General de la ONU que su nación «debe terminar el trabajo» contra Hamas mientras sus militares continuaron su ofensiva en la ciudad de Gaza.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente