Más de 60 personas hospitalizadas en Bhopal tras utilizar pistolas de carburo «peligrosas» en Diwali







Más de 60 personas, la mayoría niños de entre ocho y 14 años, fueron hospitalizadas en Bhopal después de sufrir lesiones causadas por el uso de pistolas de carburo de calcio «peligrosas» durante las celebraciones de Diwali, informó el jueves la agencia de noticias PTI, citando a un funcionario.

VÍDEO | Bhopal: Más de 60 personas, en su mayoría niños de entre 8 y 14 años, resultaron heridas por una pistola de carburo improvisada en este Diwali, con lesiones graves en los ojos, la cara y la piel. Los hospitales informan que el tratamiento está en curso. CMHO Manish Sharma advierte contra el uso de pistolas de carburo. (Video completo disponible en PTI… pic.twitter.com/zh2sNFh22k — Press Trust de la India (@PTI_News) 22 de octubre de 2025

Si bien no hay peligro para sus vidas, algunos de los heridos han perdido la vista y algunos han sufrido quemaduras faciales, añadió el funcionario.

El director de salud médica (CMHO) de Bhopal, el Dr. Manish Sharma, dijo a PTI: “Carburo Las pistolas de pipa son muy peligrosas. Las 60 personas heridas por el uso de estas armas aún están siendo atendidas en hospitales de la capital del estado. Todos están a salvo”.

Según los funcionarios, cinco pacientes están siendo tratados en el Hospital Seva Sadan, mientras que otros han sido ingresados ​​en el Hospital Hamidia, el Hospital JP y el Instituto All India de Ciencias Médicas (AIIMS), Bhopal.

Las «peligrosas» pistolas de carburo, fabricadas con un encendedor de gas, un tubo de plástico y carburo de calcio, se hicieron populares en este Diwali. Cuando el carburo de calcio entra en contacto con el agua, produce gas acetileno, que explota al encenderse por una chispa, explicaron los funcionarios.

Expertos Advirtió que los fragmentos del tubo de plástico actúan como metralla, penetrando el cuerpo y causando lesiones graves, especialmente en los ojos, la cara y la piel.

Un funcionario dijo además que más de 150 casos de lesiones relacionadas con pistolas de carburo se reportaron en Bhopal el día después de Diwali. Muchos de los heridos fueron dados de alta tras recibir primeros auxilios, informó PTI.

doctores En AIIMS están trabajando para restaurar la vista de un niño de 12 años, mientras que otros dos niños en el Hospital Hamidia están recibiendo tratamiento. Actualmente hay casi 10 niños admitidos allí, dijeron las autoridades.

Los familiares de los heridos han exigido medidas estrictas contra la venta de este tipo de dispositivos. Los familiares de Hemant Panthi, de 14 años, y de Aris, de 15, ambos tratados en el Hospital Hamidia, culparon a las autoridades por permitir que las pistolas de carburo estuvieran disponibles en el mercado.

El padre de Aris, Sarikh Khan, dijo: «En primer lugar, estas armas no deberían venderse en el mercado. Se deberían tomar medidas estrictas contra quienes fabrican y venden estas armas. Se debería proporcionar una compensación para cubrir los gastos médicos de los niños».

CMHO Sharma dijo que la administración está tomando medidas continuas contra quienes participan en la fabricación y venta de pistolas de carburo.

Anteriormente, el 18 de octubre, Ministro Principal Mohan Yadav había ordenado a los magistrados de distrito y a los agentes de policía de todo Madhya Pradesh que impidieran la venta de pistolas con tubos de carburo. Sin embargo, a pesar de estos pedidos, los dispositivos se vendieron ampliamente en el mercado, lo que provocó varios incidentes trágicos.

