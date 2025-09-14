Más de 45 muertos en ataques aéreos frescos por la ciudad de Gaza







Un aluvión de ataques aéreos mató al menos a 32 personas en todo Gaza La ciudad como Israel lleva a los palestinos a evacuar, informó el personal médico el sábado. Los muertos incluyeron 12 niños, según la morgue en el hospital Shifa, donde se trajeron los cuerpos. La intensidad de las huelgas por Israel ha aumentado recientemente, destruyendo múltiples edificios y acusando a Hamas de poner en ellos equipos de vigilancia.

Ha ordenado a los residentes que se vayan, parte de una ofensiva dirigida a hacerse cargo de la ciudad palestina más grande, que según es la última fortaleza de Hamas. Cientos de miles de personas permanecen allí, luchando en condiciones de hambruna.

UNGA vota para apoyar una solución de dos estados para Israel y Palestina

La Asamblea General de la ONU votó el viernes para apoyar una solución de dos estados al conflicto de Israel-Palestino e instar a Israel a comprometerse con un estado palestino, al que se opone el primer ministro Benjamin Netanyahu. El organismo mundial de 193 miembros aprobó una resolución no vinculante que respalda la «Declaración de Nueva York». La votación fue de 142-10 con 12 abstenciones. La resolución fue patrocinada por Francia y Arabia Saudita.

