Almaty, Viva – Kairat Almaty Talle History como el club más oriental que alguna vez apareció en Campeón de la liga. Sin embargo, no solo el debut de aquellos que se convirtieron en el centro de atención, sino también la distancia extraordinaria que debe pasar por este equipo de Kazajstán, incluso más allá de la tierra.

En la fase grupal esta temporada, Kairat está programado para jugar cuatro juegos fuera de casa. La distancia total del viaje que debe realizarse alcanza 44,982 kilómetros, más que en todo el mundo, que está a unos 40,075 kilómetros de distancia.

Uno de sus viajes más alejados es ir a Lisboa para enfrentar a CP deportivo. Esta ruta registra una distancia de casi 6.900 kilómetros, rompiendo el récord del juego más largo en la historia de la Liga de Campeones, previamente en poder de Duel Benfica contra Astana (6.162 km).

Grandes desafíos para los oponentes

Este viaje extremo no es solo una carga para Kairat, sino también sus oponentes. El gigante español, el Real Madrid, debe tomar más de 6.400 kilómetros cuando se fue a Almaty. Esta situación hace que el partido contra Kairat sea uno de los más agotadores en la historia de Madrid en la competencia europea.

El propio Kairat Almaty avanzó a la fase del grupo de la Liga de Campeones después de deshacerse del Celtic FC a través de un tiroteo penal. Este debut también marca la mayor expansión geográfica en la historia del torneo, que lleva la atmósfera de la competencia de élite europea a la frontera asiática, cerca de China.

Los hechos del viaje Kairat Almaty en la Liga de Campeones

Milo total de Away: 44,982 km (más que en todo el mundo)

El viaje más lejano: Almaty – Lisboa (± 6,900 km)

Nuevo récord: el partido más largo en la historia de la Liga de Campeones

Impacto para el oponente: el Real Madrid debe tomar ± 6.400 km

La historia de Kairat Almaty demuestra que la Liga de Campeones ahora está realmente adoptando equipos de la región más oriental de Europa. Sin embargo, detrás del debut Euphoria, este club también enfrenta desafíos logísticos y físicos que pueden ser una gran prueba durante toda la temporada.