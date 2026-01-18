Más de 4.000 pacientes atendidos en la clínica dental del Solapur Railway Hospital







Una clínica dental avanzada en el Dr. Kotnis Memorial Ferrocarril El hospital de Solapur ha atendido a más de 4.000 pacientes desde su inauguración en 2024, según un comunicado oficial el domingo.

La clínica, que opera bajo la División Solapur de Central Railway, se ha convertido en un centro de excelencia en atención dental, dijo.

Desde su inauguración el 30 de diciembre de 2024, la clínica ha brindado servicios de alta calidad centrados en el paciente a los beneficiarios del ferrocarril, dijeron los funcionarios.

En tan solo un corto período, la clínica ha consultado a más de 4.000 pacientes del departamento de pacientes ambulatorios (OPD) y realizado más de 1.000 procedimientos dentales. El alto nivel de atención se refleja en el hecho de que ningún paciente ha sido remitido a clínicas dentales privadas, lo que indica una gran confianza y satisfacción entre los beneficiarios, dijeron.

Servicios dentales integrales y especializados.

La Clínica Dental Avanzada ofrece tratamientos modernos y especializados, garantizando que los pacientes reciban atención dental avanzada dentro del propio sistema sanitario ferroviario. Los servicios clave incluyen-

– Implantología: Colocación de implantes dentales y restauración de dientes perdidos.

– Tratamiento de conducto radicular en una visita: tratamiento eficaz para una recuperación más rápida.

– Cirugía de muelas del juicio: atención quirúrgica experta para muelas del juicio impactadas o problemáticas.

Estos servicios han mejorado la calidad y la variedad de atención dental disponible para los pacientes en el hospital.

Los pacientes viajan desde distintas zonas ferroviarias

La clínica ha ganado reconocimiento más allá de la región de Solapur, con pacientes que viajan desde áreas cercanas a través de las zonas de Central Railway (CR) y South Western Railway (SWR).

Beneficiarios de Maharashtra (incluidos Pune, Latur, Dharashiv, Kurduvadi, Pandharpur, Miraj, Sangli, Kolhapur) y Karnataka (incluidos Kalaburagi, Hubballi, Vijayapura, Bagalkot) han buscado tratamiento en el centro.

Apoyo vital en emergencias y divulgación.

La clínica ha jugado un papel crucial en emergencia situaciones proporcionando atención inmediata a pacientes con lesiones faciales y dentales. El equipo dental también participó en campamentos dentales en el Kurduvadi Railway Hospital, ayudando a crear conciencia sobre la salud bucal y ofreciendo tratamiento a la comunidad.

Liderazgo y apoyo profesional

El éxito de la clínica se atribuye al Dr. Taheer Attar, BDS, cuya dedicación y profesionalismo han sido ampliamente apreciados. Ha brindado atención dental de alta calidad a miles de pacientes y continúa sirviendo a la comunidad ferroviaria con compromiso.

La clínica también recibió un fuerte apoyo administrativo del Gerente Divisional de Ferrocarriles (DRM) de la División de Solapur y del Superintendente Médico Jefe (CMS) del Hospital Divisional de Ferrocarriles de Solapur en Maharastra.





Fuente