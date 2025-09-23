Más de 30 vuelos cancelados como fuertes lluvias Lash Kolkata







Pesado lluvia azotó a Kolkata el martes, causando graves interrupciones en los viajes aéreos, con al menos 30 vuelos cancelados y muchos otros retrasados, dijeron las autoridades, informó el PTI.

El implacable agujero provocó inundaciones generalizadas en toda la ciudad, dejando a miles de viajeros varados y afectando los servicios de transporte público.

En el Aeropuerto Internacional de Netaji Subhas Chandra Bose, numerosos vuelos se basaron en que las condiciones climáticas adversas condujeron a una baja visibilidad y preocupaciones de seguridad.

«Al menos 30 vuelos se han cancelado hasta ahora, y otros 31 llegan tarde», declaró un funcionario del aeropuerto de Kolkata, según el PTI.

Se anticipan otras interrupciones cuando el Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido advertencias de fuertes lluvias continuas en los próximos días, atribuidos a un sistema en desarrollo de baja presión sobre la Bahía del Nordeste de Bengala.

La lluvia, que comenzó durante la noche, condujo a unes anegados severos en varias áreas. Importante caminos estaban inundados, variados y hacer que viajar sea casi imposible. Muchos residentes fueron vistos vadeando a través del agua hasta la cintura.

Al agravar el caos, se suspendieron los servicios en un tramo importante de la línea azul del metro de Kolkata, con varias estaciones en zonas anegadas obligadas a cerrar.

Trágicamente, las autoridades locales han informado al menos siete muertes debido a la electrocución, junto con varias lesiones relacionadas con accidentes relacionados con la lluvia.

La Corporación Municipal de Kolkata (KMC) informó que las áreas del sur y este fueron las más afectadas. Garia Kamdahari recibió un extraordinario 332 mm de lluvia en solo unas pocas horas, mientras que Jodhpur Park registró 285 mm.

Las autoridades locales han aconsejado a los residentes que eviten viajes innecesarios, y se han desplegado equipos de emergencia para ayudar con las operaciones de gestión de inundaciones y rescate.

Mientras tanto, el gobierno de Bengala Occidental declaró el martes las vacaciones de la Puja en las instituciones educativas estatales dos días antes de lo previsto.

Controle a la apelación del primer ministro Mamata Banerjee para mantenerse alejados de las carreteras anegadas para evitar accidentes por electrocución e instruir las vacaciones en las escuelas o cambiar a clases en línea, la ministra de educación estatal, Bratya Basu, anunció que todos los recorridos por el gobierno educación Las instituciones permanecerían cerradas el 24 y 25 de septiembre, informó el PTI.

(con entradas PTI)





