Más de 30 estudiantes enferman tras consumir la comida del mediodía en una escuela pública







Más de 33 estudiantes enfermaron tras consumir el comida del medio dia en la escuela secundaria gubernamental Odakkalpalayam, cerca de Coimbatore, en Tamil Nadu, y fueron ingresados ​​en varios hospitales para recibir tratamiento, dijeron las autoridades. El incidente ocurrió el domingo en la escuela secundaria gubernamental Odakkalpalayam, dependiente del sindicato Sultanpet, donde se sirvió la comida del mediodía el martes. Poco después de comer, alrededor de 33 estudiantes se quejaron de vómitos y fuertes dolores de estómago.

Los estudiantes afectados fueron trasladados inmediatamente a hospitales privados en Sultanpet y sus alrededores. Según la información más reciente, algunos estudiantes están recibiendo tratamiento en el Hospital Aram de Sultanpet, mientras que otros han sido ingresados ​​en el Hospital Purushothaman y el Hospital Royal Care de Senjeri Malai.

Al recibir información, el Oficial de Desarrollo del Bloque Sultanpet visitó el lugar y realizó una investigación. Se han emitido órdenes para inspeccionar la calidad de la comida del mediodía y la policía de Sultanpet ha iniciado una investigación sobre el incidente. El incidente, en el que más de 33 estudiantes de una sola escuela se vieron afectados debido a una presunta enfermedad relacionada con los alimentosha causado conmoción y tensión en la localidad.

Mientras tanto, en un incidente separado reportado a principios de diciembre en Karnataka, un video que mostraba gusanos en el almuerzo de los niños en la antigua escuela gubernamental de Ningapura en Koppal Taluk se volvió viral. Las autoridades escolares dijeron que el arroz fue suministrado bajo el plan Akshara Dasoha y probablemente estuvo almacenado durante un período prolongado. Padres y estudiantes expresaron su preocupación por la salud e higiene de las comidas del mediodía después de que los niños encontraran gusanos muertos en el arroz cocido y alertaran al personal de la escuela y a los padres. Según los informes, los estudiantes tiraron la comida y denunciaron el incidente a la alta dirección, alegando negligencia por parte del personal de comidas.

El presidente del comité de desarrollo escolar, Hanumanthappa Hatti, dijo: «Este asunto ha llamado nuestra atención. Llamé a los cocineros y les aconsejé que laven y cocinen bien el arroz. Si hay gusanos, deben ser informados y reemplazados. Sin embargo, dado que los funcionarios de Akshara Dasoha distribuyen la cosecha de arroz que se ha almacenado, los niños tienen que comer esas comidas cocinadas». Los incidentes han renovado las preocupaciones sobre seguridad alimentaria y seguimiento del plan de comidas del mediodía en las escuelas públicas.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente