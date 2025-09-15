Más de 3.000 Dhols Thunder en Grand Tribute a Sambhaji Maharaj, Event Sets Record







Los cielos reverberaron con los cantos de «Shambhuraje, Shambhuraje!» Mientras las banderas de azafrán revoloteaban, miles de Dhols y Tashas rugieron al unísono, y las actuaciones tradicionales de artes marciales electrificaron la atmósfera en Moshi en Maharashtra`Poner.

La ocasión fue un gran homenaje al Dharmaveer Chhatrapati Sambhaji Maharaj en la estatua más alta del mundo dedicada a él: la estatua de Hindubhushan.

Organizado por Hindubhushan Memorial Trust en asociación con la Federación de Dhol-Tasha del estado de Maharashtra, el evento fue testigo de la participación récord a pesar de las fuertes lluvias, bajo el liderazgo de Bhosari MLA Mahesh Landge.

Más de 3.000 dhols, 1,000 tashas y 500 banderas de azafrán crearon un saludo impresionante, mientras que el reconocido cantante Avdhut Gandhi ofreció a Shiv Geets que movió a miles de devotos de Shiv-Shambhu presentes.

El profesor Indrajit Bhosale dijo: «La visión de la confianza es difundir los ideales de Chhatrapati Shivaji Maharaj y Chhatrapati Sambhaji Maharaj – Valor, conocimiento, fe y la defensa de Swarajya, en las generaciones futuras y el mundo «.

Participaron más de 100 grupos de Dhol-Tasha de todo Maharashtra, apoyados por una planificación meticulosa que aseguraron instalaciones como estacionamiento, alimentos, agua potable y atención médica para la multitud masiva. Los devotos de Pune, Pimppri-Chinchwad y áreas adyacentes abarrotaron el lugar para presenciar el momento único en la vida.

El Saludo fue reconocido oficialmente por el Libro de Registros de Londres, que honró al Hindubhushan Memorial Trust con certificados para la escala de participación sin precedentes y para organizar la estatua de Sambhaji Maharaj más alta del mundo, informó al organizador.

El evento también contó con demostraciones de artes marciales, Kirtans devocionales por Chikhali Santpeeth, y la poderosa recitación de un devoto de niño Shiv.

Dirigirse a la reunión, MLA Mahesh Landge declaró que el fideicomiso no solo preservaría los pensamientos de Sambhaji Maharaj, sino que también tomaría una posición agresiva contra la injusticia social, prometiendo: «Si se comete atrocidades contra nuestras madres y hermanas, no permaneceremos en silencio: los perpetradores enfrentarán la ira del pueblo».





