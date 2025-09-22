Más de 20 PPP DPC en Java Central Solid Supports Mardiono en Muktamar X

Semarang, Viva – Más de 20 consejos de liderazgo de sucursal (DPC) Partido de desarrollo unido (PPP) Java central Dejó al presidente del PPP DPW Central Java Maskruhan que reclamó apoyo a Agus Suparmanto en Muktamar X ppp.

Se sabe que docenas de DPC PPP Central Java celebraron una reunión el domingo por la noche, 21 de septiembre de 2025 en la ciudad de Semarang. El presidente y secretario del DPC central de Java que asistió al Secretario del DPW PPP Central Java Suyono declaró su apoyo al presidente interino de PPP Muhamad Mardiono En el Congreso X.

«Java central es pacífica, estamos de acuerdo en no mantener a Muskerwil porque, francamente, el presidente y el secretario del DPW tienen diferentes puntos de vista políticos. Creo que es muy natural tener una visión política y la forma en que solo la forma en que funciona es buena y no se suelta», dijo Suyono en su declaración, el lunes 22 de septiembre de 2025.



Presidente interino de PPP Mardiono (medio).

Suyono, quien también es el regente adjunto de Batang, explicó que las razones de más de 20 PPP DPC en Java Central eligieron apoyar a Mardiono. Según él, Mardiono tuvo sinceridad para revivir PPP en tiempos difíciles, esto también se basó en Mardiono es un cuadro de PPP genuino que luchó del DPC, DPW, para ingresar al DPP.

«Elegimos Pak Mardiono porque era un cuadro interno cuyo nivel de sinceridad era alto. Debido a que PPP es actualmente pequeño, definitivamente le costará alto y veo que la sinceridad de un cuadro (Mardiono)», dijo.

Suyono dijo que su partido junto con las tropas de DPC PPP en Java Central eran reacios a especular al elegir el camino de apoyar el Caketum de PPP de las externas o de otras partes del Congreso. Además de mantener el PPP Marwah, según él, el Caketum de PPP debe ser probado si es realmente sincero o solo tiene los intereses que lograrse.

«Si te conviertes en un cetum, tienes que gatear para convertirte en un cuadro y una gestión. Si no se ha convertido en un cuadro, de repente se convertirá en un cetum, entonces yo, como cuadro, estoy menos de acuerdo. Creo que en cualquier parte lo mismo», dijo.

«Si se le pide seis principios de la lucha de PPP Afal o no? Debe probarse primero si es realmente sincero o que hay intereses que se logran. PPP es un partido de lucha con la honestidad, porque construimos que los partidos también deben ser con sinceridad», concluyó.



Presidente interino de PPP Mardiono.

El presidente del PPP se llevará a cabo en el Foro del Congreso X del 27 al 29 de septiembre. Los titulares de los derechos de voto o Muktamirin son la facción DPC, DPW y PPP en sus respectivas regiones. Además, el PPP AD/Art en sí regula el Caketum debe ser un cuadro interno de la parte no de las partes externas u otras partes.

Se sabe que el propio Mardiono es uno de los candidatos más fuertes porque cumple con los requisitos de AD/Art y ha recibido el apoyo de varias regiones (DPC/DPW en toda Indonesia). Mientras que su rival Agus Supratman vino de externos u otras partes, a saber, PKB.