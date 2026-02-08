Más de 2.000 presos de alto riesgo fueron «arrojados» a Nusakambangan, cientos de ellos procedían de Yakarta

Jacarta – Nusakambangan regreso al destino de transferencia prisionero alto riesgo. La Dirección General de Prisiones (Ditjenpas) señaló que hasta principios de febrero de 2026, más de 2.000 reclusos en la categoría de alto riesgo habían sido trasladados a la isla con medidas de seguridad súper estrictas, incluidos cientos a diario de Yakarta.

Lea también: Aloy arrestada en una cafetería, se revelan datos sobre la red Etomidate Vape de la prisión de Cipinang



Esta medida fue tomada por el gobierno como parte de reforzar la supervisión en las instituciones correccionales, además de romper la cadena de circulación. drogas y uso ilegal de teléfonos celulares tras las rejas.

«El número total de reclusos de alto riesgo que han sido trasladados hasta principios de febrero de 2026 ha llegado a 2.189 personas», dijo el director general de Prisiones Mashudi, citado el domingo 8 de febrero de 2026.

Lea también: Jefe de Narcóticos de la Policía de Bima interrogado por la Policía Regional de NTB, presuntamente involucrado en la red de distribución de drogas



Según Mashudi, esta transferencia no es sólo una cuestión de problemas de mudanza. Se dice que esta política es una estrategia a largo plazo para crear prisiones y centros de detención que sean más seguros, más ordenados y centrados en el desarrollo.

Se eligió Nusakambangan porque tiene un sistema de seguridad y un patrón de entrenamiento que se considera más adecuado para prisioneros de alto riesgo.

Lea también: BNN solicita un presupuesto adicional de Rp. 1,39 billones, Komjen Suyudi revela el motivo



«Cero medicamentos es un precio fijo, como lo dijo el Ministro del IMIPAS, y los funcionarios penitenciarios están obligados a convertirlo en una directriz que debe implementarse», dijo.

Añadió que hay dos objetivos principales que se deben alcanzar con esta política. En primer lugar, limpiar las prisiones y los centros de detención de drogas, teléfonos móviles ilegales y posibles alteraciones de la seguridad y el orden. En segundo lugar, fomentar cambios en el comportamiento de los reclusos de alto riesgo a través de un sistema de entrenamiento más estricto y mensurable.

En la última ola de traslados, los Ditjenpas también trasladaron a un recluso de la prisión de Pekalongan y a 20 personas de la prisión de Semarang, en Java Central. Mientras tanto, desde la zona de Yakarta, un total de 200 reclusos fueron trasladados el viernes 6 de febrero de 2026.

El traslado desde Yakarta involucró a 54 reclusos de la prisión de Cipinang, 50 personas de la prisión de narcóticos de Cipinang, 52 personas de la prisión de Salemba, 36 personas de la prisión de Cipinang y 28 personas de la prisión de Salemba.

«Esta semana hemos trasladado a un total de 241 reclusos de alto riesgo a Nusakambangan», dijo.

La Dirección General de Seguridad enfatizó que el traslado de prisioneros de alto riesgo a Nusakambangan se seguirá realizando por etapas como parte del compromiso de crear un sistema penitenciario limpio, seguro y orientado al desarrollo.