Más de 2.000 inmigrantes papúes asisten a las celebraciones navideñas en Yakarta

Jacarta – Alegría, emoción, vivaz pero llena de significado emanan de la celebración natal en poder de la armonía familiar Papuasia (KK PAPÚA). Más de 2.000 papúes de la zona de Jabodetabek llenaron el edificio marino Graha, en el centro de Yakarta, el sábado 13 de diciembre de 2025.

Lea también: Comunidades económicamente vulnerables en varias regiones reciben el paquete de asistencia presidencial ‘regalo de Navidad’



Inicialmente se estimó que al evento solo asistirían unas 1.000 personas, pero el entusiasmo de los papúes de ultramar fue muy alto. A medida que el evento se acercaba al inicio, el edificio estaba lleno. Este extraordinario entusiasmo muestra cuán fuerte es el sentimiento de hermandad y solidaridad del pueblo papú en tierras de ultramar.

El presidente general de PAPUA KK, el alcalde Paul Finsen, agradeció a todas las familias papúes en el extranjero que asistieron. Según él, la celebración de la Navidad de 2025 será un impulso para seguir manteniendo la unidad y fortaleciendo la solidaridad.

Lea también: Se abre el parque infantil familiar más grande de la isla de Java, ¡podría ser un destino de vacaciones emocionante!



«Esta es la primera celebración navideña de PAPUA KK. Sin embargo, el entusiasmo fue extraordinario, incluso los participantes que asistieron superaron nuestras expectativas. Como pueblo papú, los invito a continuar manteniendo la armonía entre los niños papúes y luego también a continuar apoyando el desarrollo justo, digno y sostenible de Papúa», dijo el alcalde Paul Finsen.

El senador PFM expresó un agradecimiento especial al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, quien entregó cientos de regalos de Navidad a los niños papúes que estuvieron presentes en el lugar.

Lea también: La aparición de Ferdy Sambo mientras participaba en las actividades de los reclusos en la prisión de Cibinong antes de Navidad



«Gracias al Vicepresidente por los regalos de Navidad para nuestros niños que hemos distribuido. Todos se sienten felices y felices», dijo PFM.

«También expresamos nuestro aprecio y agradecimiento al Gobernador de DKI Yakarta y al Alcalde de Bekasi que enviaron representantes para asistir. Nosotros, PAPUA KK, estamos listos para crear sinergias y colaborar», continuó.

El senador PFM, que también es presidente del Consejo Tradicional de Papúa Región III Doberay, espera que KK PAPUA se convierta en una gran organización y se extienda por toda Indonesia. Además de poder acoger a los papúes en el extranjero, también se espera que KK PAPUA sea una bendición para la tierra de Papúa y la nación indonesia.

Mientras tanto, Yanni, miembro del Comité Ejecutivo para la Aceleración del Desarrollo de la Autonomía Especial de Papúa, que estuvo presente en el evento, expresó su agradecimiento al senador Paul Finsen Mayor por su avance o idea de reunir a los inmigrantes papúes en DKI Yakarta y sus alrededores.