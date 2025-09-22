Más de 1000 personas muertas debido a inundaciones en Pakistán







Pakistán Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) ha informado que al menos 1.006 personas han muerto y que han sido rescatados 3,02 millones en todo Pakistán en medio de lluvias graves e inundaciones repentinas desde el 26 de junio, informó el Express Tribune.

En un comunicado el domingo, la NDMA dijo que se realizaron un total de 5,768 operaciones de rescate en todo el país, durante el cual se distribuyeron 273,524 artículos de ayuda. El tratamiento médico se proporcionó a 662,098 individuos en 741 campamentos establecidos a través de esfuerzos coordinados de la NDMA, las autoridades provinciales de gestión de desastres (PDMA), el ejército de Pakistán y otros servicios de emergencia.

Punjab registró las muertes más altas con 304 muertes, incluidos 110 niños, 143 hombres y 51 mujeres. Khyber Pakhtunkhwa (KP) informaron 504 muertes, que comprenden 90 niños, 338 hombres y 76 mujeres. Sindh vio 80 muertes, Baluchistán 30, Gilgit-Baltistán ocupada por Pakistán (POGB) 41, Jammu y Kashmir (Pojk) 38 ocupados por Pakistán, e Islamabad nueve. A nivel nacional, 1.063 personas sufrieron heridas, con Punjab que representa 661, KP 218, Sindh 87, Pogb 52, Pojk 37, Baluchistán cinco e Islamabad tres.

Los esfuerzos de rescate se concentraron en Punjab, donde 2,81 millones de personas fueron evacuadas a través de 4.749 operaciones. Sindh siguió con 184,011 personas rescatadas en 753 operaciones, y KP con 14,317 personas rescatadas en 211 operaciones, informó el Express Tribune.

Las inundaciones han causado daños generalizados de propiedad y infraestructura. A escala nacional12.569 casas fueron afectadas, incluidas 4,128 destruidas y 8,441 parcialmente dañadas, mientras que 6,509 ganado se perdieron. Al menos 239 puentes y 1.981 kilómetros de carreteras fueron destruidos o dañados. KP perdió 52 puentes y 437 km de carreteras; POJK 94 puentes y 201 km de carreteras; y Pogb 87 puentes y 20 km de carreteras.

Las distribuciones de alivio incluyen carpas, mantas, kits de higiene, bolsas de racionamiento, paquetes de alimentos y equipos como paneles solares, bombas de desgaste y generadores. Se establecieron un total de 1,690 campamentos, que comprenden 741 campamentos médicos que trataron a más de 662,000 personas y 949 campamentos de ayuda que protegieron a 152,252 personas, informó el Express Tribune. La NDMA dijo que las operaciones coordinadas para entregar, restaurar la infraestructura y los esfuerzos de rehabilitación de apoyo están en curso.

