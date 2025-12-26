Más de 100 sospechosos del EI arrestados en Turkiye antes de las celebraciones navideñas







La policía de Estambul lanzó decenas de redadas simultáneas el jueves y detuvo a más de cien presuntos miembros del militante. Estado Islámico grupo que presuntamente planeaba ataques contra las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, dijeron las autoridades.

Un comunicado de la Fiscalía General de Estambul dijo que la policía fue informada de que el grupo extremista había llamado a la acción, particularmente contra los no musulmanes, durante las celebraciones. La oficina había emitido órdenes de arresto contra 137 sospechosos, de los cuales 115 fueron detenidos. Durante los allanamientos, los agentes también incautaron numerosas armas de fuego, cartuchos y documentos. Dijo que 124 lugares fueron allanados.

Las detenciones se producen días después del administración Trump lanzó ataques militares generalizados en la vecina Siria para «eliminar» a los combatientes del Estado Islámico y los sitios de armas en represalia por una emboscada atribuida al grupo que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil estadounidense.

Las fuerzas de seguridad sirias también han lanzado operaciones contra el EI en los últimos días, incluidas dos incursiones en las afueras de Damasco, la capital siria. En esas redadas, funcionarios sirios dijeron que Taha al-Zoubi, identificado como el líder del EI en el área de Damasco, fue capturado y Mohammed Shahadeh, un alto comandante del EI en Siria, fue asesinado.

Altos funcionarios turcos visitaron Siria a principios de esta semana para discutir los esfuerzos antiterroristas contra el EI, entre otros temas. En su apogeo, en 2015, el EI controlaba una franja de territorio en Irak y Siria, la mitad del tamaño del Reino Unido. Fue conocido por su brutalidad contra las minorías religiosas, así como contra los musulmanes que no siguen la interpretación extrema del Islam por parte de los militantes.

Después de años de combates, la coalición liderada por Estados Unidos rompió el último control del grupo sobre el territorio a fines de 2019, pero las células del EI en varios países continúan llevando a cabo ataques periódicos.

