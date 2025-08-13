¡Más de 100 millones de unidades se ven afectadas!

VIVA – Crisis airbag Takata es uno de los escándalos de seguridad más severos de la historia Automotor. A partir del informe de explosión de la bolsa de aire desde 2007, este problema se desencadenó retiro Volver a 100 millones vehículo Globalmente causa docenas de muertes debido a fragmentos peligrosos cuando las bolsas de aire explotan durante los accidentes. La siguiente cronología, causas y acciones tomadas por productores y autoridades.

1. Eventos iniciales y características cruciales



Mercedes-Benz retiro airbag takata

El primer caso de la explosión de Takata Airbag ocurrió en Arizona, EE. UU., En febrero de 2007, que involucró al Honda Civic en 2001. En 2008, se registraron otros tres casos similares, por lo que Honda se convirtió en el primer fabricante en comenzar una retirada limitada de alrededor de 3,940 unidades solo el 11 de noviembre de 2008. Sin embargo, este problema se convirtió en una escala global.

2. Causa principal: inflador de nitrato de amonio sin un agente de secador

Esta falla es causada por el uso de material de nitrato de amonio sin un agente de secado especial en un inflador de airbag como un explosivo sensible a los químicos, por lo que es vulnerable a la explosión incontrolablemente si se expone a la humedad y las altas temperaturas durante mucho tiempo.

3. Retiro del vehículo más grande de todos los tiempos

Citado por Viva Automotive de Slashgear, el miércoles 13 de agosto de 2025, la retirada comenzó con varios millones de unidades y continuó ampliándose hasta alrededor de 67 millones de vehículos en los Estados Unidos y 100 millones en todo el mundo, lo que lo convirtió en el mayor retiro automotriz de la historia.

4. Impacto trágico: bajas y lesiones graves

Desde 2009, se han registrado más de 28 muertes en los Estados Unidos, donde los copos de metal de las airbags causan lesiones fatales. A nivel mundial, estas muertes han aumentado a decenas, y cientos de otros sufrieron una lesión grave.

5. Retirada global y comando «No conduzca»



Ilustración de airbag en el volante del automóvil Acura TLX

Grandes productores como Toyota, Nissan, Stellantis y otros preguntan al propietario móvil Con Takata Airbags para no conducir sus vehículos hasta que se realicen reparaciones. En los Estados Unidos, Toyota aplica una prohibición de conducir a más de 50,000 modelos como Corolla y Rav4. También se producen llamadas similares en varios países, incluida la prohibición de las empresas para los propietarios de Citroën, VW y otros en Europa.

6. Acción de productor y autopsia de Takata

Como resultado de esta crisis, Takata presentó bancarrota en junio de 2017, y la mayoría de ellos fueron comprados por los sistemas de seguridad clave (ahora los sistemas de seguridad Joyson) por un valor de US $ 1.6 mil millones. Muchas promesas de fabricación prometen el reemplazo de airbag sin costo, incluidas las reparaciones en los concesionarios, los servicios móviles, a los vehículos de reemplazo temporal.

El escándalo de Takata de airbag es un momento oscuro en la historia automotriz que resalta cuán importantes son el control de calidad y la regulación de seguridad. Con un retiro masivo y las víctimas, así como la prohibición de la conducción, este escándalo proporciona lecciones profundas para la industria y los consumidores: la seguridad no debe comprometerse.