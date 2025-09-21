Más de 100 escuelas de Delhi obtienen amenazas de bomba, todas las engaños







Más de 100 escuelas en la capital nacional recibieron amenazas de bombas El sábado por la mañana, que luego se declararon un engaño después de una comprobación exhaustiva, dijeron las autoridades. El correo electrónico recibido a las 6.10 am del sábado provino de un grupo, que se llamaba a sí mismo «Terrorizadores111». El grupo también había enviado correos electrónicos similares a las escuelas, dijeron fuentes de la policía.

El tema del correo electrónico mencionó «bombas colocadas en su edificio: reaccionar o enfrentar el desastre». Funcionarios de los Servicios de Bomberos de Delhi (DFS) dijeron que recibieron información sobre 10 escuelas, incluida la Escuela Pública de Delhi (DPS) en la Escuela Pública Modelo de Dwarka, Krishna, Sarvodaya Vidyalaya, la Escuela Pública CRPF en Dwarka y la Escuela Pública Mata Vidya Devi en Najafgarh. Sin embargo, después de una comprobación exhaustiva de las instalaciones, fueron declarados un engaño, agregó el funcionario.

Escuadrones de eliminación de bombas y policía Los equipos fueron trasladados a los campus. Los estudiantes y los miembros del personal fueron evacuados como una medida de precaución, dijeron las autoridades. «Hemos revisado a fondo los campus. No se ha encontrado nada sospechoso», dijo un alto oficial de policía. Las autoridades están investigando la fuente de las amenazas y si eran parte de un intento coordinado de crear pánico, dijo la policía.

