Más de 1 millón de trabajadores se convierten en «víctimas», la cifra más alta desde la pandemia

Jacarta – El último informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas ofrece una imagen de la situación del empleo en Estados Unidos (COMO) no ha mostrado recuperación. Aunque algunos indicadores economía todavía se ve sólido, rápido Despidos que sigue aumentando, indica que varios sectores industriales todavía luchan por mantenerse al día con la dinámica económica actual.

Lea también: Kadin revela que la disponibilidad de gas determina la sostenibilidad de las prioridades de desarrollo, aquí está la explicación



Challenger, Gray & Christmas señaló que había 71.321 despidos planificados en noviembre de 2025, frente a una gran ola en octubre. Sin embargo, en total, el número de despidos este año es de 1,17 millones, o un aumento del 54 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Este es el nivel más alto desde 2020, cuando la pandemia de Covid-19 sacudió la economía mundial.

Verizon fue uno de los principales impulsores del aumento después de anunciar más de 13.000 recortes de empleo en noviembre. Del sector tecnológico se produjeron 12.377 despidos, impulsados ​​por la adopción cada vez más generalizada de la inteligencia artificial (IA).

Lea también: La Conferencia Digital Carbon 2025 destaca el progreso del proyecto CCS/CCUS ante el impacto del desastre de Sumatra



A lo largo de 2025, se dice que la IA será la causa de 54.694 despidos. Además, las políticas arancelarias ayudaron a provocar más de 2.000 despidos en noviembre y casi 8.000 despidos desde principios de año. En general, las razones citadas con más frecuencia en noviembre incluyeron la reestructuración, el cierre de instalaciones y las condiciones económicas o de mercado.



Ilustración de la economía de Estados Unidos.

Lea también: La rupia se debilita eclipsada por las expectativas de una desaceleración del crecimiento económico en 2026



«Los despidos planificados disminuyeron el mes pasado, lo que sin duda es una señal positiva. Sin embargo, los despidos en noviembre han superado los 70.000 sólo dos veces desde 2008: en 2022 y 2008», dijo Andy Challenger, director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas, citado en CNBCViernes 5 de diciembre de 2025.

También destacó los cambios en los hábitos de las empresas al anunciar despidos a finales de año. «Solía ​​estar de moda anunciar planes de despidos cerca de fin de año, para alinearlos con el año fiscal de la mayoría de las empresas. Esto se volvió impopular después de la Gran Recesión, y las mejores prácticas dictan que los planes de despidos deben realizarse en momentos distintos de los días festivos», explica Andy Challenger.

Mientras tanto, noviembre proporcionó cierto respiro después de que en octubre se registraran más de 153.000 anuncios de despidos, la cifra más alta para ese mes en 22 años.

Otra presión provino de un informe de ADP que muestra que las empresas privadas estadounidenses eliminaron 32.000 puestos de trabajo en noviembre, la mayor caída en más de dos años y medio. Las perspectivas de contratación también disminuyeron.