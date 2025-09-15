‘Más de 1.400 millones de cuentas pirateadas mensuales en todo el mundo’







Los EAU Seguridad cibernética El Consejo (CSC) advirtió sobre los riesgos crecientes vinculados a las huellas digitales de los usuarios, diciendo que más de 1.400 millones de cuentas son pirateadas a nivel mundial cada mes.

El consejo dijo que cada inicio de sesión, publicación o interacción en línea deja un rastro que puede ser explotado. Identificó dos tipos de huellas digitales: una huella pasiva, recopilada sin el conocimiento de los usuarios a través del seguimiento o la recopilación de datos por sitios web y aplicaciones; y una huella activa, creada intencionalmente por los usuarios a través de fotos, videos, comentarios y publicaciones.

El CSC advirtió que los datos débilmente asegurados pueden conducir a violaciones de privacidad, adquisiciones de cuentas, phishing e incluso robo de identidad. El Consejo instó a los usuarios a descargar aplicaciones solo de tiendas oficiales, revisar los permisos de aplicaciones, habilitar la autenticación de dos factores y tener precaución al compartir ubicaciones o aceptar solicitudes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente